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Afrin gazisi uzman çavuş coşkuyla karşılandı

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde coşkuyla karşılandı

15 Şubat 2018 23:24

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç, memleketi Tokat\'ın Niksar ilçesinde coşkuyla karşılandı.
Afrin\'in Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgede 8 Şubat tarihinde yürütülen operasyon sırasında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca düzenlenen tanksavar ve havanlı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından memleketi Tokat\'ın Niksar ilçesine geldi. Uzman Çavuş Yüzgeç\'i, Niksar ilçesi Hamidiye mevkiinde Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Halil Keskin ve İlçe Emniyet Müdürü Taşkın Tekcan, Yüzgeç\'in ailesi ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Anne Yüksel Yüzgeç, “3 tane daha oğlum var, 3\'ünü de vatana veriyorum. Devletimizin her zaman arkasındayız. Başbakan\'ımızdan ve herkesten Allah razı olsun. Oradaki askerlerde bizim yavrumuz. Allah\'ım onları da oradan zafer ile çıkarsın\" dedi. 

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