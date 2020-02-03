Afrin'den ithal edilen zeytinyağı 'ticari sır' oldu, Tarım Bakanı suskun kaldı

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un ihraç kaydıyla Türkiye’ye getirilen Afrin zeytinyağlarının ne kadarının iç piyasaya sürüldüğüne ilişkin sorularına istenilen verileri “ticari sır” gerekçesiyle açıklamadı.

CHP Milletvekili Güzelmansur soru önergesinde iç piyasaya sürülen Afrin zeytinyağlarının miktarının, bunların nasıl denetlendiğinin, ihraç kaydıyla getirdiği zeytinyağını iç piyasaya süren firma sayısının ve bunlara kesilen cezaların kamuoyuna açıklanmasını istemişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise bu soruları “ticari sır olduğu gerekçesiyle açıklamadı.

gazeteduvar'ın haberine göre; konuya ilişkin açıklama yapan CHP’li Güzelmansur “TÜİK 2019 Dış Ticaret verilerine göre, 2019’da, Afrin’den 44,5 milyon dolarlık zeytinyağı getirildi. Bunlar iç piyasaya sürülmemesi ve ihraç edilmesi kaydıyla yurda sokuldu. Ancak belki denetim eksikliğinden, belki göz yumulduğu için bu zeytinyağlarının önemli bir kısmı iç piyasaya sürüldü.

"Üretici zeytinyağı satamaz duruma geldi"

Neticede yerli zeytinyağı fiyatı litre başına 3-4 TL düştü. Zeytinyağı üreticilerimiz maliyetine dahi zeytinyağı satamaz duruma geldi. Üretici ve tüccarlar ciddi zarar ettiler. Bu durum toplumun önemli bir kesimini etkiledi.



Burada açıklanması istenen yasalara uygun olarak ticaret yapanlara ait bilgiler değil, kanunları çiğneyenlere, vatandaşı mağdur edenlere yönelik verilerdir. Dolayısıyla ‘ticari sır’ denilerek açıklanmayan veriler aslında kaçakçılığın konusudur. Kaçakçılık ne zamandan beri ticaret sayılıyor? Bu konu izaha muhtaçtır” dedi.