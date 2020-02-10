Afrin’de mazot yüklü bombalı kamyonla saldırı: 8 ölü, 7 yaralı

Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep kentinin Afrin ilçesi merkezinde, Racu yolu olarak bilinen caddeye park edilen bomba yüklü araç infilak etti. Patlama sonucu 8 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından çıkan yangına arama kurtarma ekipleri müdahale etti. Milli Savunma Bakanlığı da Afrin'deki bombalı saldırı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki el yapımı patlayıcıyı patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivili de yaraladı" ifadeleri kullanıldı.