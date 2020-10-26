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Dünya

Afrin'de bombalı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

26 Ekim 2020 21:17

Suriye'nin Afrin bölgesinde motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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