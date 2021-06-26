Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin kent merkezindeki Eşrefiye Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında bombalı aracın patladığını duyurdu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "26.06.2021 günü saat 14.00 sıralarında Afrin Merkez Eşrefiye Mahallesinde meydana gelen bombalı aracın patlaması neticesinde; 3 şahsın hayatını kaybettiği, 3 şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

MSB'den açıklama

Saldırıya ilişkin bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) da geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek!" ifadeleri kullanıldı.