-Afrika'ya yardımlar 214 milyon liraya ulaştı ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Afrika için toplanan yardımların tutarının bugün itibarıyla 214 milyon 170 bin liraya ulaştığını ve sürekli arttığını söyledi. Kanal 24 televizyonunda soruları yanıtlayan Babacan, 214,1 milyon liranın 125 milyon dolar civarında bir paraya denk geldiğini belirterek, ''Çağrıya baktığınızda bu anlamlı bir rakam ama ihtiyacın çok çok altında. Türkiye'nin bu kadar anlamlı bir rakamı çok kısa bir zamanda toplaması çok önemli'' dedi. Türkiye'nin ayrıca, TMO, TÜRKŞEKER ve ÇAYKUR'un depolarında bulunan buğday, şeker, çaydan bir miktar ürünün de ayni olarak göndereceğini, buna ilişkin kararlar çıktığını belirtti. İstanbul'da Somali ile ilgili bir toplantı yapılacağını, destek verecek ülkeler ile konuyu tartışacaklarını, ardından hafta sonunda Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eşi ile birlikte Somali'ye gideceğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Babacan, şöyle konuştu: ''Sayın Başbakan'ın toplantıdan sonra Somali'ye gidecek olmasının özel bir önemi var. Dünya liderlerinden bakıyoruz, tatil dönemi, ağustos ayı, çok yoğun bir ziyaret trafiği göremiyoruz. Türkiye'nin bu konudaki kaygısını, dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntılı olan kardeşlerinin yanında olacağının bir göstergesi.'' Gıda fiyatlarının bazen kuraklığın ve üretim şartlarının, bazen spekülatif nedenlerle arttığına işaret eden Babacan, ancak bu fiyatların tarihi seviyelere ulaştığının bir gerçek olduğunu, son dönemde 50 milyon insanın açlık seviyesinin altına düştüğünü, günlük geliri ile karnını doyurabilecek seviyede bulunmayan 900 milyon insana 50 milyon kişinin daha eklendiğini ve bu sayının 1 milyarı geçtiğini, dünya nüfusunun yüzde 15'inin açlık sınırının altında olduğunu anlattı. Bu kaygıları yaşayan insanların kaygısını hissetmek, küresel komşuluk bağları içinde ''komşusu açken tokluğun olmaması'' gerektiğini kaydeden Başbakan Yardımcısı Babacan, Türkiye'nin uyguladığı sosyal politikaların da çok geliştiğini, ya vatandaşların devletin yardımlarını bilmediği için ya da belediyelerin, kaymakamlıkların vatandaşların durumunu bilmediği için bazen bu yardımların kullanımında aksaklıklar olabildiğini belirtti. -Suriye'deki olayların etkisi Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Suriye'deki olayların ekonomiye etkisi ile ilgili soru üzerine, bu ülkelerin Türkiye'nin gelişen ihraç pazarı olduğuna işaret ederek, yaşanan sorunların bu ülkelere ihracatın azalmasına, müteahhitlik hizmetlerinin ve o ülkede iş yapan insanların faaliyetlerinin aksamasına neden olduğunu kaydetti. Bu ülkelerden bazılarının petrol ürettiğini, bazılarının petrol üreten ülkelere çok yakın veya petrol sevkiyatı ana hattında olduğunu anlatan Babacan, petrol üretiminde ve sevkiyatında olabilecek olumsuz gelişmelerin tüm dünyada petrol fiyatlarının artmasına neden olacağını ve Türkiye'nin de bundan zarar göreceğini belirtti. Babacan, ''Petrol fiyatlarının her 10 dolar artışında bizim cari açığımız 4 milyar dolar artıyor. Petrol fiyatındaki artıştan dolayı yaşanan kayıp, ihracattan ve diğer faaliyetlerin aksamasından kaynaklanan kayıptan daha büyük. Dolayısıyla biz barışın sağlanması için ülke olarak yoğun çaba gösteriyoruz'' dedi. İş dünyasının çok iç içe girdiğini, bu ülkeler ile insanların akrabalık ilişkilerinin, karşılıklı şirketlere ortaklıkların bulunduğunu anlatan Babacan, sadece işlerin bırakılması nedeniyle yaşanan maddi kayıplar yanında, bu akrabalık ilişkilerinin daha farklı bir boyut olduğunu kaydetti. -Hakkari Çukurca'daki saldırı- Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen 4 ayrı patlama sonucu 7 askerin şehit, olması, 11 askerin de yaralanması ile ilgili olarak da Babacan, ''Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum'' dedi. Hükümetin terör sorununun minimize edilmesi için olağanüstü bir gayret içinde olduğunu belirten Babacan, ''Sayın Başbakanımız, ilgili bakan arkadaşlarımız, güvenlik güçlerimiz, emniyet güçlerimiz tüm imkanlarıyla bu konuda gerekli mücadeleyi veriyor. Umarım bu konuda en yakında sürdürülebilir bir çözüm olur'' diye konuştu.