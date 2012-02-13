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Spor

Afrika’nın en büyüğü Zambiya

Turnuvayı gol yemeden kapatan Fildişi Sahilleri, ikincilikle yetindi.

13 Şubat 2012 06:24

2012 Afrika Uluslar Kupası finalinde, Zambiya tarih yazdı. Üçüncü kez finale çıkan Zambiya, Fildişi Sahilleri’ni penaltılar sonunda devirip, mutlu sona ulaştı.

 

Eboue oynamadı

Fildişi Sahillerinde Trabzonsporlu Zokora 75 dakika forma giyerken, Ordusporlu Gosso Gosso ise 120 dakika sahada kaldı. Galatasaraylı Eboue ise hiç oynamadı. Karşılaşmanın 69. dakikasında Fildişi Sahilleri, Drogba’nın ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı ve maç uzatmalara gitti. 120 dakikanın sonunda da 0-0’lık eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlarında Gervinho, kaçırdı. Zambiya adına penaltıyı kullanan Sunzu, topu ağlara yollayınca; Zambiya Afrika’nın en büyüğü oldu.

 

 

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