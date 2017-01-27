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Dünya

Afrikalı mülteci, turistlerin gözü önünde Venedik kanalında boğuldu!

Gambiyalı göçmenin intihar etmek için mi suya atladığı yapılan soruşturma sonucu ortaya çıkacak

27 Ocak 2017 14:56

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği İtalya'nın turistik şehri Venedik'teki 'Büyük Kanal'da 22 yaşındaki Pateh Sabally adındaki Gambiyalı mülteci boğuldu.

İngiliz Independent'ın iddiasına göre, o sırada kanaldan vapur ile geçen turistler, mülteciyi kurtarmak için hiçbir çaba sarf etmedi ve bazıları ırkçı söylemlerde bulunarak kahkahalar attı.

 

Olay soruşturma ile aydınlatılacak

 

Ancak görüntülerde, Gambiyalı göçmene yardım etmek için 3 tane can simidi atıldığı görülüyor. 22 yaşındaki Sabally, can yeleklerine ulaşmak için bir çaba göstermiyor ya da gösteremiyor ve suya batıp çıkıyor.

İtalyan basınına göre, mültecinin oturum izninin olduğu ve yasal olarak herhangi bir probleminin bulunmadığı belirtildi. Bazı medya organları, Sabally'nin üzerinde bulunan sırt çantasını atarak, intihar amaçlı kendini suya bıraktığını öne sürerken,  mi suya atladığı yapılan soruşturma sonucu ortaya çıkacak.

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