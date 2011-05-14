-AFRİKA'DAN İTALYA'YA MÜLTECİ AKINI ROMA (A.A) - 14.05.2011 - Kuzey Afrika'dan İtalya'ya son 24 saat içinde 1300 göçmenin daha gittiği bildirildi. Polis, Tunus ve Libya'dan yaklaşık 1300 kişiyi taşıyan 8 teknenin dün Lampedusa adasına ulaşmasıyla bu adadaki mültecilerin sayısının 1800'e ulaştığını açıkladı. Tunus ile Sicilya'nın arasında olan Lampedusa, Kuzey Afrika'da halk ayaklanmalarının tetiklediği mülteci akınının merkezi haline gelirken, yıl başından bu yana bu ada ve diğer küçük İtalya adalarına Afrika'dan giden mültecilerin sayısının 35 bini aştığı kaydediliyor. İtalya, mülteci akınına karşı diğer Avrupa hükümetlerine yardım çağrısında bulunuyor.