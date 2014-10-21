Afrika'dan eski bakan Bayraktar'a iş teklifi

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, birkaç Afrika ülkesinden teklif aldığını belirterek, “50 binle 100 bini bulan toplu konut projelerinin başına geçmemi istiyorlar. 4-5 aydır görüşüyorum ama kabul etmedim” dedi.

17 Aralık yolsuzluk soruşturması sonrası istifa etmek zorunda kalan Bayraktar, birkaç Afrika ülkesinin inşaatla ilgili deneyimlerinden faydalanmak istediğini belirterek, “4-5 aydır görüşmelerim sürüyor. 50 binle 100 bini bulan toplu konut projelerinin başına geçmemizi istiyorlar, ancak ben kabul etmedim” dedi.

2002 yılından 2011 yılına kadar TOKİ Başkanlığı yaptıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na getirilen Bayraktar’a ilginç bir davet geldi. Bayraktar’ın bir süredir birkaç Afrika ülkesiyle toplu konut sektörüyle ilgili temaslarda bulunduğu öğrenildi.

Afrika’dan gelen talebi Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’a anlatan Bayraktar, şunları söyledi:

4-5 aydır görüşüyorum

“Afrika’da birkaç ülkeden teklif geldi. Yaklaşık 4-5 aydır görüşmeler yaptık. Ancak kabul etmedim, buradaki işlerimi aksatmak istemiyorum. Geçtiğimiz günlerde de bunun için Afrika’ya bir günlük seyahat yaptım. Konuyla ilgili istişarelerde bulundum. İsimlerini söylemeyeceğim birkaç Afrika ülkesi, ‘Gelin bize 50 bin 100 bin gibi toplu konut projelerinde yardım edin, bunların başına geçin’ teklifinde bulundu. Türkiye’nin yakın ilişki içinde olduğu Afrika ülkeleri var. Ancak bakanlık gibi bir teklif yok, böyle birşey zaten mümkün değil.”

Koordinasyon teklifi

Afrika’da toplu konut anlamında ciddi eksikliklerin olduğunu belirten Bayraktar, “Onlar da Türkiye’nin tecrübesinden yararlanmak istiyor. Hangi ülkeler olduğunu şu aşamada söylemem doğru olmaz. Bu anlamda benimle temasa geçtiler. İnşaat projelerinin başında organizatör gibi durmamızı ve koordinasyonu sağlamamızı amaçlıyorlardı. Onlar da TOKİ Başkanlığı yaptığım için ve Türkiye’nin konut alanındaki başarılarını takip ettikleri için böyle bir teklifte bulundular. Çünkü böyle bir şeyi kabul ettiğimde gidip orada en az bir iki hafta kalmam gerekiyor.”