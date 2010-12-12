-AFRİKA'DA YILIN FUTBOLCUSU ADAYLARI DROGBA, ETO'O VE GYAN KAHİRE (A.A) - 12.12.2010 - Afrika'da 2010 yılının en iyi futbolcusu adayları Didier Drogba (Fildişi Sahili), Samuel Eto'o (Kamerun) ve Asamoah Gyan (Gana) oldu. Ödülün sahibi Afrika Futbol Konfederasyonuna üye 53 ülkenin milli takımlarının teknik direktörlerinin oylarıyla 20 Aralıkta belirlenecek. Ödülün son sahibi Drogba, Chelsea'nin geçen sezon Premier Lig şampiyonu olmasında büyük rol oynamış, 32 maçta attığı 29 golle gol kralı olmuştu. Drogba ödülü 2006'da da almıştı. İnter'de forma giyen Kamerunlu Eto'o da takımın geçen sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi ve İtalya Kupası şampiyonu olmasında büyük pay sahibiydi. Eto'o 2003, 2004 ve 2005'te Afrika'da yılın futbolcusu seçildi. Sunderland'da oynayan Asamoah Gyan, 2010 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Gana'yı sırtlayan isimlerden olmuştu. -1995'TEN BERİ AFRİKA'DA YILIN FUTBOLCULARI- 1995 yılından bu yana Afrika'da yılın futbolcuları ve o dönemki takımları şöyle: 1995: George Weah (Milan-Liberya) 1996: Nwankwo Kanu (İnter-Nijerya) 1997: Victor Ikpeba (Monaco-Nijerya) 1998: Mustapha Hadji (Deportivo La Coruna-Fas) 1999: Nwankwo Kanu (Arsenal-Nijerya) 2000: Patrick Mboma (Parma-Kamerun) 2001: El Hadji Diouf (Rennes-Senegal) 2002: El Hadji Diouf (Liverpool-Senegal) 2003: Samuel Eto'o (Real Mallorca-Kamerun) 2004: Samuel Eto'o (Barcelona-Kamerun) 2005: Samuel Eto'o (Barcelona-Kamerun) 2006: Didier Drogba (Chelsea-Fildişi Sahili) 2007: Frederic Kanoute (Sevilla-Mali) 2008: Emmanuel Adebayor (Arsenal-Togo) 2009: Didier Drogba (Chelsea-Fildişi Sahili)