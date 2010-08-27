Afrika'da yeni bir 'soykırım' korkusu

T24- BM tarafından hazırlanan bir taslak raporda, Ruanda ordusu ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki müttefik isyancılar tarafından işlenen suçların 'soykırım' tanımlaması altına girebileceği belirtildi.



Taslak raporda, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu on binlerce etnik Hutunun, Ruanda ordusu ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki müttefiklerince öldürüldüğü ve bu suçların 'soykırım' tanımlaması altına girebileceği kaydediliyor.



BBC'de yer alan habere göre, Ruanda Adalet Bakanı Tharcisse Karagurama, BM raporundaki iddiaları "saçma" diyerek reddetti; "Bu, sivil toplum örgütlerince hazırlanmış temelsiz bir rapordur." dedi.



Raporda ayrıca, "Afrika'nın dünya savaşı" diye tanımlanan çatışmalar sırasında, tüm ülkelerden

güvenlik güçlerinin giriştikleri insan hakları ihlallerine de yer veriliyor.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nce hazırlanan raporun gelecek birkaç gün içinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.



Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki savaş resmen sona ermiş sayılsa da, ülkenin doğusunda, Ruanda sınırı yakınındaki bölgede gerilim hala yüksek.



BM Güvenlik Konseyi dün olağanüstü toplanarak, bu yılın başlarında Luvungi kentiyle çevre köylerde en az 150 kadın ve erkek bebeğe tecavüz eden silahlı şahıslar arasında Rwandalı Hutu isyancıların da yer aldığı iddialarını inceledi.



20 Dolayında insan hakları yetkilisi, yüzlerce sayfayı bulan belgelerle, Ruanda ordusu ve Kongo isyancı grubu AFDL'nin 'yaygın ve sistemli bir şekilde giriştiğini' belirttikleri saldırıları masaya getirdi.



AFDL isyancıları, şimdiki Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın babası Laurent Kabila'nın önderliği altında faaliyet gösteriyordu.



Öldürme olaylarında hedef alınan insanlar, 1994'deki soykırımdan sonra, o zaman Zaire adıyla anılan, şimdiki Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne kaçan Ruandalı Hutular.



BM raporunda mülteci olmayan Hutulara yönelik saldırıların, tüm Hutuların hedef alındığını doğruladığı belirtilmekte.



Bazı bölgelerdeki karakollarda insanların Hutu kökenli olup olmadıklarının araştırıldığı ve doğrulandığında öldürüldükleri kaydediliyor.



1994 Soykırımında, 800 bin Tutsi ile ılımlı görüşler taşıyan Hutular katledilmişti.Aynı yılın Haziran'ında Tutsi isiyancıları Kigali'de iktidarı ele geçirirken, soykırımdan sorumlu birçok kişi beraberlerinde Hutu toplumundan yüzbinlerce sivili de götürerek ülkeden kaçmıştı.



BM Taslak raporu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde onbinlerce insanın öldürüldüğünü tahmin ediyor; bu tür eylemlerin önceden planlanmış ve belli bir yöntem izlenerek yürütülmüş olduğu düşüncesi uyandırdığını kaydediyor.



Raporda, uzman bir mahkeme tarafından kanıtlanırsa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde girişilen öldürme olaylarının soykırım tanımlaması altına girebileceği belirtiliyor.