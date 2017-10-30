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Dünya

Afrika'da Kara Veba salgını

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Afrika'da ortaya çıkan Kara Veba salgını, şu ana kadar yaklaşık 1,300 kişinin ölümüne neden oldu

30 Ekim 2017 17:09

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Afrika\'da ortaya çıkan Kara Veba salgını, şu ana kadar yaklaşık 1,300 kişinin ölümüne neden oldu.
Madagaskar\'da Ekim ayında başladığına inanılan Kara Veba salgını ile ilgili Afrika\'nın doğusundaki dokuz ülke şu an tehlike altında. Dünya Sağlık Örgütü, Madagaskar\'ın hastalığın ortaya çıkması için uygun bir ortam olduğunu söyledi.
WHO internet sitesinde yaptığı açıklamada, \"Her yıl yaklaşık 600 kişinin belirttiği üzere, tehlikeli olmasına rağmen Madagaskar\'daki bu salgın şaşırtıcı bir durum değil\" dedi.
Açıklamada WHO yetkilileri,  Madagaskar\'daki \"sağlık görevlilerinin tarif edemediğini\" fakat salgının bu kez farklı olduğunu söyledi.
Salgın haberlerinin üzerine Madagaskar\'da, hastalık kontrol altına alınana kadar \"gözetim kontrolü, olay yönetimi, izolasyon ve tedarik\" için bir Acil Kriz Komitesi oluşturuldu.
Madagaskar\'ın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Air Seychelles, Ekim ayının başlarında uçuşlarını durdurdu ve Madagaskar\'daki hava alanları, hastalığın yayılmasını engellemek için yolcularını sağlık taramasından geçirmeye başladı.
Yerel haberlere göre Madagaskar\'da şu ana kadar 124 kişi yaşamını yitirdi. Salgın Madagaskar\'da kontrol altına alınmaya çalışılırken Etiyopya, Kenya, Mozambik, Tanzanya, Komorlar, Mauritius, Seyşeller ve Fransız bölgesi Renuion Adası\'nın da risk altında olduğu bildirildi.

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