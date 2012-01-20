-Afrika'da futbol heyacanı başlıyor MALABO (A.A) - 20.01.2012 - Gabon ve Ekvator Ginesi'nin evsahipliği yapacağı Afrika Uluslar Kupasında maçlar yarın başlıyor. Finali 12 Şubat'ta oynanacak kupada, yarın (A) Grubunda Ekvator Ginesi-Libya ve Senegal-Zambiya maçları oynanacak. Kupada gruplar şöyle: A Grubu: Ekvator Ginesi, Libya, Senegal, Zambiya B Grubu: Fildişi Kıyısı, Sudan, Burkina Faso, Angola C Grubu: Gabon, Nijer, Fas, Tunus D Grubu: Gana, Botsvana, Mali, Gine Kupaya, son şampiyon Mısır, Kamerun, Nijerya, Cezayir ve Güney Afrika katılmıyor. Kupada mücadele edecek takımların kadrolarında, Türkiye liglerinde forma giyen 14 futbolcu yer alıyor. Bu futbolcular şöyle: Burkina Faso: Mahamoudou Kere (Konyaspor), Aristide Bance (Samsunspor) Fas: Michael Chretien Basser (Bursaspor), Nordin Amrabat (Kayserispor) Fildişi Kıyısı: Didier Zokora (Trabzonspor), Jean-Jacques Gosso (Orduspor), Emmanuel Eboue (Galatasaray) Gana: Prince Tagoe (Bursaspor) Gine: Kamil Zayatte (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Mali: Süleyman Keita (Sivasspor) Senegal: Issiar Dia (Fenerbahçe), Jacques Faty (Sivasspor) Tunus: Hocine Ragued (Kardemir Karabükspor), Wissem Ben Yahia (Mersin İdmanyurdu)