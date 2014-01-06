Afrika'da elektrik sıkıntısına 'enerji büfesi' formülü

Afrika kıtasında 800 milyon kişinin elektriğe erişimi bulunmuyor. Enerji büfeleri bu önemli probleme ucuz ve çevreci bir çözüm getiriyor.

Ngoswani... Bu küçük köye ulaşabilmek için Kenya'nın başkenti Nairobi'den hareketle saatler süren bir otomobil yolculuğu gerekiyor.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre, 2 bin nüfuslu Ngoswani'nin elektriksizlik sorununa ise yenilenebilir ve ilginç bir çözüm bulunmuş. 'Enerji büfesi'. Enerji büfesi çatısı güneş panelleriyle kaplı küçük bir kulübeden oluşuyor. Köy halkı büfeye gelip mobil telefonlarını şarj ediyor, televizyon izliyor, gıda ve ilaçlarını saklamak için buradaki buzdolabını kullanıyor.

Berlin merkezli Enerji Büfesi limited şirketinin Nariobi temsilcisi Rachna Patel, enerji büfesinin bir sosyal buluşma noktası haline geldiğini ifade ediyor. Patel, "Sosyal anlamda çekici hale geliyor. Köylüler burada televizyon seyredilebileceğini, mobil telefonlarını şarj edilebileceğini, buradan alışveriş yapabileceklerini fark ediyor. Enerji büfesi sosyal bir mekân..." diyor.

Kenya doğumlu Rachna Patel, Galler Bölgesi'nde hukuk eğitimi almış. 2010 yılında Nairobi'ye döndüğünde ise önce bir süre avukatlık yapmış. Ta ki 2012'de Enerji Büfesi ekibiyle tanışana kadar… Patel hem ihtiyacı olanlara yardım imkânı sunduğu, hem de büyük bir potansiyele sahip olduğu için projeye katılmaya karar vermiş.

Parçalar Almanya'dan geliyor

Rachna Patel 8 kişilik bir grupla birlikte bir enerji büfesine ihtiyaç duyabilecek köyleri tespit etmek için sürekli Kenya genelinde seyahatler düzenliyor.

Enerji büfesi kurulacak köylerin bazı kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Berlin merkezli şirketin pazarlama müdürü Sasha Kolopiç çevrede bir elektrik hattı bulunmaması ve en az 300 ev olması gerektiğini kaydediyor.

Büfenin parçaları sorunsuz şekilde Almanya'dan dünyanın hemen her yerine nakledilebilecek şekilde tasarlanmış. Parçalar yerine ulaştığında yerel temsilciler büfenin montajının sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu. Büfede ayrıca solar lambalar, solar piller, sabun ve pirinç gibi ürünlerin de satışı yapılıyor.

Pazarlama müdürü Kolopiç "Enerji büfesinin işletmecisinin bölgede saygı duyulan, insanları tanıyan sistemin nasıl işlediğini onlara anlatabilecek biri olmasından yanayız. Zira işletmecinin yabancı biri olması durumunda işler bu denli kolay işlemeyecektir" açıklamasını yapıyor.

Yeni iş imkânları yaratıyor

Genelde enerji büfelerinin tek bir işletmecisi olmuyor. Büfeyi birkaç kişi beraber işletiyor. Böylece enerji büfesi kurulduğu yerde yeni iş imkânları da yaratmış oluyor. Firmanın Kenya temsilcisi Rachna Patel birçok kişinin tek başına bir işletme kuracak sermayeye sahip olmaması nedeniyle, projenin iş kurmak isteyenler için harika bir fırsat yarattığını belirtiyor.

Halihazırda Kenya'da 5, Etiyopya'da ise 7 enerji büfesi bulunuyor. Sıradaki hedef ülke ise Botsvana.

Pazarlama müdürü Sasha Kolopiç özellikle kırsal alandaki bölgelere geleneksel elektrik hattıyla elektrik sağlamanın zor ve çok pahalı olduğunu belirtiyor. Afrika kıtasında 800 milyon kişinin elektriğe erişimi bulunmuyor. Kenya'da evine elektrik bağlatmak isteyen bir kişinin yaklaşık 700 euroyu gözden çıkartması gerekiyor. Bu birçok Kenyalı için ödemesi imkânsız bir ücret. Enerji büfeleri ise bu soruna ucuz ve çevreci bir çözüm getiriyor.