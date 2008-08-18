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Ekonomi

Afrika zirvesi ihracatı artıracak

Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi İstanbul'da başladı. Zirvedeki beklenti Afrika’ya ihracatı ikiye katlamak.

18 Ağustos 2008 03:00

Türkiye ile Afrika arasındaki ticareti geliştirmeyi hedefleyen Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi, bugün İstanbul’da Grand Cevahir Kongre Merkezi’nde başlıyor.

Zirveye altısı devlet başkanı düzeyinde 50'ye yakın Afrika ülkesinin katılacağını belirten Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Sekreteri Ufuk Yılmaz, zirvenin Türkiye ile Afrika arasındaki ihracatı artıracağını söyledi.

Afrika kıtasıyla Türkiye’nin 10 yıldan bu yana çalıştığını belirten Ufuk Yılmaz, bugün Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 13 milyar dolara ulaştığını, bunun 6 milyar dolarının ihracat, 6.7 milyar dolarının ise ithalat olduğunu ifade etti.

Zirve’nin, Türkiye’nin, 53 ülke, 1 milyar nüfus ve 1 trilyon dolar GSMH’ya sahip Afrika kıtasına yönelik ekonomik açılımına büyük ivme kazandırması bekleniyor.

Zirveden sonra dış ticaret hacminde artış beklediklerini aktaran Yılmaz, “Türkiye’nin ihracat artış hızı yüzde 20 iken zirveden sonra Afrika’ya olan ihracatın iki kat artarak yüzde 50 civarında olmasını bekliyorum” açıklamasını yaptı.

Afrika’nın her alanda ihracata uygun bir ülke olduğunu özellikle de petrol üreticisi ülkelerin harcama kapasitelerinin arttığını belirten Yılmaz, bu çerçevede Nijerya, Etiyopya, Somali, Kenya ve Angola gibi ülkelere ihracatın artacağını söyledi.

Kuzey Afrika’nın ise müteahhitlik hizmetleri açısından cazip olduğunu söyleyen Yılmaz, Türkiye’nin Afrika’ya hala bir bütün olarak baktığını, bunun yanıltıcı olduğunu, oysa kıtada her bölgenin farklı ekonomik yapıya ve fırsatlara sahip olduğuna dikkat çekti.

Zirveye devlet temsilcilerinin yanı sıra TOBB, DEİK, UND, TİKA, TİM gibi örgütler de katılıyor.

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