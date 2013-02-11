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Spor

Afrika Uluslar Kupası şampiyonu, Nijerya

13 yıl sonra finale çıkan Nijerya, 1980 ve 1994'den sonra üçüncü kez şampiyon oldu

11 Şubat 2013 11:04

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri Johannesburg'da yapılan Afrika Uluslar Kupası finalinde, Nijerya, tarihinde ilk kez finale yükselen Burkina Faso'yu 1-0 yenerek 3'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

13 yıl sonra finale çıkan, 1980 ve 1994'den sonra üçüncü kez şampiyon olan Nijerya'nın golünü, 40. dakikada orta saha oyuncusu Sunday Mba kaydetti.

Fenerbahçeli Joseph Yobo 89. dakikada Nijerya'da, Gaziantepsporlu Abdou Razack Traore ise 90. dakikada Burkina Faso'da oyuna girerken, Nijerya'nın İngiltere 1. Ligi takımlarından Chelsea'de forma giyen John Obi Mikel maçın adamı seçildi.

4 golle, Ganalı Mubarak Wakaso ile turnuvanın gol krallığını paylaşan Nijeryalı Emmanuel Emenike, maçın sonunda ödülünü aldı.

Futbolculara, madalyaları, Güney Afrika Cumhuriyeti Başkanı Jacob Zuma, FIFA Başkanı Sepp Blatter ve Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Issa Hayatou tarafından verildi.

(ntvmsnbc)

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