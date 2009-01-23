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Dünya

Afrika ülkesi Liberya'yı tırtıllar bastı

Doğu Afrika ülkesi Liberya'nın kuzeyini açgözlü tırtıllar bastı. On milyonlarca tırtıl, ekinleri harap etti, köylüler evlerinden kaçıyor

23 Ocak 2009 02:00

Doğu Afrika ülkesi Liberya'nın kuzeyini açgözlü tırtıllar bastı. On milyonlarca tırtıl, ekinleri harap etti, köylüler evlerinden kaçıyor

Merkezi Roma'da bulunan BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan açıklamada, köylülerin "siyah, yavaş ilerleyen ve kıllı" olarak tanımladığı 2-3 santim uzunluğundaki tırtılların on milyonlarcasının bölgeyi işgal ettiği, tarlalardaki ekinleri harap ettiğini, korku içindeki köylülerin evlerinden kaçtıkları belirtildi.

FAO Liberya temsilcisi Winfred Hammond, tırtıl istilasının biran önce kontrol altına alınmaması durumunda, komşu Gine, Sierra Leone ve Fildişi Sahilleri'ne yayılabileceğini söyledi.

Hammond tırtıl istilasının geçen yıl alışılmadık derecede uzun süren yağışlı mevsimden kaynaklandığını ileri sürdü.

Ajans, uzmanların mücadelede kullanılacak ilacı belirlemek için, tırtılların cinsini kesin olarak belirlemeye çalıştığını kaydetti.

Afrika'da en son 2006'da tırtıllar Gana'ba bir bölgeyi istila etmişti.

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