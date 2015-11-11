Afrika ile kriz zirvesi



AB ve Afrika ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları bugün Malta'nın başkenti Valletta‘da sığınmacı krizini ele almak üzere özel zirvede bir araya geliyor. İki gün sürecek zirvede Afrika'dan Avrupa'ya sığınmacı hareketliliğinin azaltılması yolunda alınabilecek önlemler de masaya yatırılacak. AB ülkeleri ve 35 Afrika ülkesi bu konuda bir eylem planı oluşturmayı hedefliyor.

Ekim ayı ortasında yapılan olağan AB liderler zirvesinde AB sınır koruma ajansı Frontex ve Avrupa İltica Destek Bürosu EASO'ya, Schengen sınırlarının daha iyi korunması için personel takviyesi yapılması kararlaştırılmıştı. AB Komisyonu, yeni bir Afrika Fonu için 1 milyar 800 milyon euroluk kaynak ayırmış, AB ülkelerinin de bir o kadarlık kaynak temin etmesi konusunda uzlaşılmıştı. Ancak ülkelerden şimdiye kadar çok cüzi bir miktar geldiği belirtiliyor.

“Sözler tutulsun“

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, AB ülkelerine sığınmacı krizi ile ilgili yaptıkları taahhütleri hatırlatarak, “Şu an karşı karşıya bulunduğumuz en büyük sorun, çok fazla sözler verilip çok azının tutulması“ dedi. Valletta'da Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Schulz, AB dış sınırlarında taahhüt edilen personel ve ek mali kaynağın artık gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Schulz, Orta Afrika ve Mali gibi kriz ülkelerine işaret ederek, göçün nedenlerinin irdelenmesi açısından Afrika ülkeleriyle diyalog halinde olunmasının önemine dikkat çekti. Geri kabul anlaşmalarının zaruri olduğunu kaydeden Schulz, ancak söz konusu ülkelerde temel haklarla ilgili asgari standartların güvence altına alınmış olmasına dikkat edilmesi çağrısı yaptı.

Eğitime yatırım

Pek çok Afrika ülkesiyle geri kabul anlaşmaları bulunmasına rağmen uygulamada geri dönmesi talep edilen sığınmacılardan sadece yüzde 40'ının Avrupa'yı terk ettiği belirtiliyor. Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller Afrika ülkeleri için 38 milyon euroluk bir eğitim programı açıkladı. Afrika'nın pek çok bölgesinde her iki gençten birinin eğitim ve iş olanağından mahrum olduğunu belirten Müller, “Bu nedenle Afrika'nın gençlerine yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırım demektir. Aynı zamanda sığınmacı krizine baktığımızda bizim geleceğimize de yapılmış bir yatırımdır“ diye konuştu.

Her yıl yüz binlerce Afrikalı Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Suriye, Afganistan ve Balkan ülkelerinin ardından Avrupa'ya en çok gelenler Eritreliler. Nijerya, Somali ve diğer Afrika ülkelerinden de yoğun göç var.

2014 yılında Almanya'da iltica başvurusunda bulunanlar arasında Eritreliler en büyük üçüncü grubu oluşturdu. 2012 yılından bu yana AB ülkeleri, Norveç ve İsviçre'ye gelen Eritrelilerin sayısı 100 bini aştı. Geçen yıl ise Avrupa'ya toplamda 20 bin Nijeryalı, 16 bin 500 Somalili, 13 bin Malili, 11 bin 500 Gambiyalı sığındı.