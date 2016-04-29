Afrika fillerini kurtarma zirvesi 105 ton fildişinin yakılmasıyla sona erecek

Afrikalı liderler, kıtadaki fillerin yok olmasının önüne nasıl geçileceğini tartışmak üzere bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Liderler tarafından, fillerle ilgili krize çözüm bulmak için kurulan 'Devler Kulübü'nün zirvesi Kenya'da gerçekleştirilecek.

Zirveye liderlerin dışında iş ve bilim insanları da katılacak.

Uzmanlar, Afrika'daki fil nüfusunun geçen yüzyılda yüzde 90 oranında düştüğünü söylüyor.

Uzmanlar, önümüzdeki on yıllar içerisinde fillerin soyunun tükenebileceği uyarısında bulunuyor.

Zirve ardından Kenya'da ele geçirilmiş 105 tonluk fildişi ateşe verilecek.

Bu fildişleri yaklaşık 6700 file ait.

Yaklaşık 1.35 tonluk gergedan boynuzu da yakılacak.

Yakılacak fildişlerinin değeri 100 milyon dolardan fazla.

Gergedan boynuzlarının değeri ise yaklaşık 80 milyon dolar.

Kenya Vahşi Yaşam Servisi Genel Müdürü Kitili Mbathi, "Özünde fildişinde bir değer olduğuna inanmıyoruz. Bundan dolayı tüm stokları yakacağız ve dünyaya, fildişinin sadece fillerin üzerinde değeri olduğunu göstereceğiz" dedi.

Afrika kıtası yaklaşık 450 bin ila 500 bin arasında file ev sahipliği yapıyor ancak her yıl 30 binden fazla fil, yasa dışı fildişi ticareti için kaçak avcılar tarafından öldürülüyor.