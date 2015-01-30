Afrika, Boko Haram'a karşı birleşiyor



Afrika Birliği zirvesi bugün Etiyopya'nın başkenti Addis Abeba'da başlıyor. Zirve öncesi birliğin barış ve güvenlik konseyi, Afrika Birliği Komisyon Başkanı Nkosazana Dlamini-Zuma'nın başkanlığında toplandı.

Boko Haram'ın insan hayatını hiçe sayan eylemlerinin eşi benzeri görülmediğini belirten Dlamini-Zuma, bölge ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin 7 bin 500 askerden oluşan bir çok uluslu birlik kurmasını istedi.

Dlamini-Zuma, terör örgütünün eylemlerinin bölgenin genelini istikrarsızlığa sürükleyebileceği ve insani ve güvenlik politikaları açısından tarifsiz sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Nijerya merkezli Boko Haram örgütü 2011’den beri neredeyse her hafta kiliselere, karakollara, okullara, üniversitelere ve diğer kamu kurumlarına yönelik saldırılar düzenliyor. Örgüt son dönemde saldırılarını komşu ülkelere de yaydı.