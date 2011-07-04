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Dünya

AFRİKA BİRLİĞİ'NİN ÖNERİSİNİ REDDETTİLER BİNGAZİ (A.A)

04 Temmuz 2011 11:51

-AFRİKA BİRLİĞİ'NİN ÖNERİSİNİ REDDETTİLER BİNGAZİ (A.A) - 04.07.2011 - Libyalı muhalifler, Afrika Birliği'nin hazırladığı çerçeve anlaşmasını, Muammer Kaddafi'nin iktidarda kalmasına olanak sağladığı gerekçesiyle reddetti. Muhaliflerin sözcüsü Abdülhafız Ghoga, dünkü açıklamasında, ''Reddettik çünkü çerçeve anlaşma Kaddafi'nin, oğullarının ve yakın çevresinin gitmesini öngörmüyor. Oysa biz bu talebimizi birçok kez tekrarlamıştık'' dedi.  Afrika Birliği liderleri Malabo'daki zirvede biraraya gelmiş ve uzun müzakerelerin ardından taraflara Libya'yı krizden çıkaracak bir anlaşma önerisinde bulunmuştu. Ancak belgede açıkça Muammer Kaddafi'nin iktidarı bırakması istenmiyordu. Libyalı muhalifler ise bu şartın açıkça belgede yer almasını istiyor.

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