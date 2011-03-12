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Dünya

AFRİKA BİRLİĞİ'NDEN LİBYA HEYETİ ADDİS ABABA (A.A)

12 Mart 2011 11:34

-AFRİKA BİRLİĞİ'NDEN LİBYA HEYETİ  ADDİS ABABA (A.A) - 12.03.2011 - Afrika Birliği ülkelerinden Güney Afrika, Uganda, Moritanya, Kongo ve Mali'nin liderlerinin, Libya'daki şiddetin sona ermesine yardımcı olmak için bir heyet oluşturacağı bildirildi. Afrika Birliği'nden yapılan açıklamada, oluşturulduktan hemen sonra Libya'ya gidecek olan heyetin sorunun acilen çözülmesi için tüm taraflarla bir araya gelerek, taraflar arasında kapsamlı diyalog için uğraşacağı belirtildi. Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanı Ramtane Lamamra, Afrikalı liderlerin önceki gün bir araya geldiğini, Libya'daki olayların, düşmanlıklara son verilmesi için "acil Afrika hareketi" oluşturulması gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi. Afrika Birliği, 42 yıldır iktidarda olan Muammer Kaddafi güçleriyle isyancıların çatıştığı Libya'ya yabancı askeri müdahaleyi reddediyor.

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