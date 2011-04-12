-AFRİKA BİRLİĞİ'NDEN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI ADDİS ABABA (A.A) - 12.04.2011 - Afrika Birliği, Libyalı muhalifleri "tam işbirliğine" çağırdı. Afrika Birliği, birçok devlet başkanından oluşan heyetin dün Libya'ya yaptığı ziyaretten sonra yayımladığı bildiride, asıl mesele olan çatışmaların sona ermesinde anlaşmaya varmanın mümkün olmadığı belirtildi. Bildiride, ülkenin çıkarı ile adil ve kalıcı siyasi çözümün bulunması ve hayata geçirilmesine yardım için, Libya lideri Muammer Kaddafi yönetimine karşı oluşturulan ulusal konseye tam işbirliği çağrısında bulunuldu. Muhaliflerin lideri Mustafa Abdülcelil, Afrika Birliği tarafından görevlendirilen Afrikalı devlet başkanları heyeti ile görüşmesinden sonra, Kaddafi'nin gidişini öngörmeyen her türlü arabuluculuğa karşı olduklarını belirtmişti. Abdülcelil, Kaddafi'nin iktidardan gidişini öngörmediği gerekçesiyle derhal ateşkes ilan edilmesini de içeren Afrika Birliği'nin yol haritasını reddettiklerini söylemişti.