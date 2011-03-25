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Dünya

AFRİKA BİRLİĞİ LİBYA'YI GÖRÜŞÜYOR ADDİS ABABA (A.A)

25 Mart 2011 13:26

-AFRİKA BİRLİĞİ LİBYA'YI GÖRÜŞÜYOR ADDİS ABABA (A.A) - 25.03.2011 - Afrika Birliği, Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla toplandı. AFP muhabiri, Libya hükümetinden de bir heyetin katıldığı Addis Ababa'daki toplantının başladığını aktardı. -UGANDA, LİBYA'NIN MAL VARLIĞINI DONDURUYOR- Uganda, BM'nin yaptırım öngören kararı çerçevesinde Libya'nın ülkedeki 375 milyon dolarlık mal varlığını donduracağını bildirdi. Ulusal basında çıkan habere göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Okello Oryem, parlamentoda yaptığı açıklamada, "Libya hükümetinin Uganda'daki tüm mal varlığının BM kararına uygun olarak dondurulacağını" belirtti. Uganda'nın Libya lideri Muammer Kaddafi'nin bir dönem yakın müttefiki olan Devlet Başkanı Yaveri Museveni, uluslararası koalisyonun Libya'ya operasyonlarını eleştirmişti. Ancak Uganda hükümeti, BM'nin Libya'ya yaptırım kararına uyacağını açıkladı. Oryem, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'a mektup yazarak, yaptırımları nasıl uygulayacaklarına ilişkin bilgi istediklerini söyledi. Libya'nın Uganda Telekom, Ulusal İskan ve İnşaat Kurumu, Tropikal Bankası, Lake Victoria Oteli ve Tamoil'de hisseleri bulunuyor.

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