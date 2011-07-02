-AFRİKA BİRLİĞİ, KADDAFİ'Yİ TUTUKLAMAYACAK MALABO (A.A) - 01.07.2011 - Afrika Birliği'ne üye ülkeler, Libya lideri Albay Muammer Kaddafi hakkında çıkarılan uluslararası tutuklama emrine uymama kararı aldı. Malabo'da yapılan devlet başkanları zirvesinin sonunda yayımlanan deklarasyonda, ''Afrika Birliği, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kaddafi'ye yönelik tutuklama kararına uymayacak'' denildi. Deklarasyonda, ayrıca Güvenlik Konseyinden Uluslararası Ceza Mahkemesinin başlattığı süreci iptal etmesi için girişimde bulunması istendi.