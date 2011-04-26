-AFRİKA BİRLİĞİ BATI'YI SUÇLADI ADİS ABABA (A.A) - 25.04.2011 - Libya'da tarafları dolaylı görüşmelerle uzlaştırmaya çalışan Afrika Birliği, Batı'yı, bu çabaları baltalamakla suçladı. Libya Dışişleri Bakanı Abdülati Ubeydi ile Libyalı muhaliflerin temsilcileri, Afrika Birliği yetkililerinin arabuluculuğuyla Etiyopya'nın başkenti Adis Ababa'da dünden beri dolaylı görüşmeler yapıyor. Görüşmelerde muhalefeti, Libya'nın Güney Afrika ve Uganda'daki eski büyükelçileri El Zubeydi Abdullah ve Buceldain Abdullah temsil ediyor. Afrika Birliği yetkilileri her iki tarafla ayrı ayrı görüşmeler yapıyor. Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Yetkilisi Ramtane Lamamra, Afrika Birliği dışişleri bakanlarına hitaben yaptığı konuşmada, Batılı ülkeleri suçlayarak, "Afrikalı olmayan aktörlerin" Libya ile ilgili olarak farklı gündemler yarattıklarını, bu çabaların, Afrika Birliği'nin çözüm planını etkilediğini belirterek, "Krize Afrikalılarca bir çözüm bulunması çabalarını marjinal hale getirme çabalarının bulunduğunu" ifade etti. Afrika Birliği planı, çatışmaların derhal kesilmesini ve bir geçiş dönemi sırasında taraflar arasında siyasal diyalog kurulmasını öngörüyor. Libya muhalefeti bu planı daha önce reddetmiş, öncelikle Libya lideri Muammer Kaddafi ve oğullarının ülkeden ayrılmasını şart koşmuştu. Kaddafi ise ölünceye kadar mücadele edeceğini belirtmişti. Bu açıklamalardan sonra muhalefet ilk kez dün, Adis Ababa'da dolaylı görüşmelerde yer aldı.