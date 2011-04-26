T24 LogoT24 Logo
Dünya

AFRİKA BİRLİĞİ BATI'YI SUÇLADI   ADİS ABABA (A.A)

26 Nisan 2011 21:19

-AFRİKA BİRLİĞİ BATI'YI SUÇLADI   ADİS ABABA (A.A) - 25.04.2011 - Libya'da tarafları dolaylı görüşmelerle uzlaştırmaya çalışan Afrika Birliği, Batı'yı, bu çabaları baltalamakla suçladı.  Libya Dışişleri Bakanı Abdülati Ubeydi ile Libyalı muhaliflerin temsilcileri, Afrika Birliği yetkililerinin arabuluculuğuyla Etiyopya'nın başkenti Adis Ababa'da dünden beri dolaylı görüşmeler yapıyor. Görüşmelerde muhalefeti, Libya'nın Güney Afrika ve Uganda'daki eski büyükelçileri El Zubeydi Abdullah ve Buceldain Abdullah temsil ediyor. Afrika Birliği yetkilileri her iki tarafla ayrı ayrı görüşmeler yapıyor.   Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Yetkilisi Ramtane Lamamra, Afrika Birliği dışişleri bakanlarına hitaben yaptığı konuşmada, Batılı ülkeleri suçlayarak, "Afrikalı olmayan aktörlerin" Libya ile ilgili olarak farklı gündemler yarattıklarını, bu çabaların, Afrika Birliği'nin çözüm planını etkilediğini belirterek, "Krize Afrikalılarca bir çözüm bulunması çabalarını marjinal hale getirme çabalarının bulunduğunu" ifade etti.  Afrika Birliği planı, çatışmaların derhal kesilmesini ve bir geçiş dönemi sırasında taraflar arasında siyasal diyalog kurulmasını öngörüyor.  Libya muhalefeti bu planı daha önce reddetmiş, öncelikle Libya lideri Muammer Kaddafi ve oğullarının ülkeden ayrılmasını şart koşmuştu. Kaddafi ise ölünceye kadar mücadele edeceğini belirtmişti. Bu açıklamalardan sonra muhalefet ilk kez dün, Adis Ababa'da dolaylı görüşmelerde yer aldı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24