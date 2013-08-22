AFP'nin Arap Baharı haritasında Türkiye'de var

"Arap Baharı'nın sonuçları' ismiyle servis edilen grafite 2011'de Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yaşanan halk protestolarının sonuçları yedi ayrı kategoriye göre değerlendirildi.



Haritada Türkiye'nin de yer aldığını görenler Twitter kullanıcılarının, bir kısmının tepki gösterdiği belirtildi.



Hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, Birçok kullanıcı infografiğin paylaşıldığı tweet'e cevaben yazdıkları yorumlarda "Türkiye'nin neden bu listede olduğunu merak ediyorum", "Ya çok hesapçısınız ya da bölge hakkında hiç bilginiz yok ki Türkiye'yi bu listeye eklemişsiniz. Korkarım ikisi de söz konusu #lüzumsuz" gibi yorumlar yaptı.



Bir kullanıcı da İran'da protestoların 2009'da başladığına dikkat çekerek Arap Baharı'yla ilgisi olmadığını ifade etti.