T24 LogoT24 Logo
Gündem

AFP: Türkler ile Kürt gruplar IŞİD tehdidine odaklanmak için çatışmayı durdurma kararı aldı

AFP iddiayı ABD'li bir albaya dayandırdı

30 Ağustos 2016 21:00

AFP haber ajansı, ABD Merkez Komutanlık Sözcüsü John Thomas'ın "Türkler ve Kürt gruplar Suriye'de çatışmayı durdurmayı kabul etti" dediğini aktardı.

Albayın açıklmasına göre "Son bir kaç saat içerisinde tüm taraflar IŞİD tehdidine karşı odaklanmak için çatışmayı durdurma kararı aldı" dedi.

Thomas, "Bu şimdilik gevşek bir anlaşma ancak önümüzdeki günlerde bu anlaşmayı kuvvetlendirmeyi umuyoruz" dedi.

 

Barzani'nin sitesi duyurdu

 

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw haber sitesi ise 'YPG sözcüsünün Cerablus Askeri Konseyi ve Türk Ordusu arasında geçici bir çatışmayı durdurma anlaşmasına varıldığını' aktardı. Cerablus Askeri Konseyi ağırlıklı olarak YPG'lilerden oluşuyor.

 

ETİKETLER

YPGTSKSuriyeÇatışmaIŞİDAFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24