AFP: Türkler ile Kürt gruplar IŞİD tehdidine odaklanmak için çatışmayı durdurma kararı aldı

AFP haber ajansı, ABD Merkez Komutanlık Sözcüsü John Thomas'ın "Türkler ve Kürt gruplar Suriye'de çatışmayı durdurmayı kabul etti" dediğini aktardı.

Albayın açıklmasına göre "Son bir kaç saat içerisinde tüm taraflar IŞİD tehdidine karşı odaklanmak için çatışmayı durdurma kararı aldı" dedi.

Thomas, "Bu şimdilik gevşek bir anlaşma ancak önümüzdeki günlerde bu anlaşmayı kuvvetlendirmeyi umuyoruz" dedi.

Barzani'nin sitesi duyurdu

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw haber sitesi ise 'YPG sözcüsünün Cerablus Askeri Konseyi ve Türk Ordusu arasında geçici bir çatışmayı durdurma anlaşmasına varıldığını' aktardı. Cerablus Askeri Konseyi ağırlıklı olarak YPG'lilerden oluşuyor.