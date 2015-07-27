AFP: Türk tankları Kürt güçlerinin kontrolündeki o köyü vurdu

AFP haber ajansı, Türk tanklarının Suriye'nin kuzeyinde Kürt güçlerinin kontrolündeki bir köyü vurduğunu bildirdi. Olayı doğrulayan YPG, Türkiye'den "saldırıları durdurmasını" istedi.

Ajans, Halep vilayetindeki Zor Mağar köyünün gece saatlerinde vurulduğuna dair iddiasını Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdı.

AFP, Türkiye sınırındaki Cerablus kasabasının doğusundaki köyün, PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin kontrolünde olduğunu belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, olayda, YPG ile birlikte IŞİD'e karşı savaşan bir gruptan dört kişinin yaralandığını bildirdi.

Olayın ardından bir açıklama yayımlayan YPG, Türkiye'ye "saldırıları durdurması" için çağrıda bulundu. Reuters'ın haberine göre, açıklamada, sınır hattından top atışı yapan Türk tanklarının, "teröristler" yerine YPG mevzilerini vurduğu öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı yalanladı: Gerçek dışı

Reuters'a konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin Suriye'deki bir köyü bombaladığına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Ajansa konuşan bir başka yetkili, PYD'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu anki operasyonlarının kapsamı dışında olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, diplomatik kaynaklar da, "Bombalama söz konusu değil. Türkiye'nin Suriye sınırındaki angajman kuralları herkesçe bilinmektedir. Suriye tarafından ateş açılması halinde misliyle karşılık verilir" açıklaması yaptı.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, YPG'nin kilit öneme sahip Sarrin kasabasını IŞİD'in elinden aldığını bildirdi. IŞİD'in kalesi konumundaki Rakka ile Halep arasındaki M4 otobanı boyunca uzanan Sarrin, üç hafta süren çatışmalar sonucunda YPG'nin kontrolüne geçmiş oldu.