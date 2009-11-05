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Dünya

AFP muhabiri İran'da tutuklandı

05 Kasım 2009 12:01

İran güvenlik güçlerinin, İranlı öğrencilerin ABD Büyükelçiliğini işgal etmesinin 30. yıl dönümüyle ilgili gösterileri takip eden Fransız haber ajansı AFP'nin muhabirini tutukladığı bildirildi.
     AFP'nin Tahran Bürosu şefi Jay Deshmukh, gösterileri izleyen muhabirleri Ferhad Puladi'nin üç güvenlik görevlisi tarafından götürüldüğünü belirterek, dün sabahtan beri Puladi'den haber alamadıklarını söyledi.
     Deshmukh, İran Kültür ve İslami Rehberlik Bakanlığının, Puladi'nin durumuna öncelik tanınacağı konusunda AFP'ye güvence verdiğini ifade etti.
     İran'da haziran ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden sonra muhaliflerin önderliğinde yapılan protesto gösterileri üzerine yabancı medya mensuplarının sokak gösterilerini izlemeleri yasaklanmıştı.

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