İranlı işadamı Babek Zencani'ye idam cezası verildi!

İran'da milyar dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Babek Zencani'ye idam cezası verildi.

CNN Türk'ün haberine göre, İran'da devleti yaklaşık 3 milyar dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılanan iranlı işadamı Babek Zencani, idam cezasına çarptırıldı. İranlı milyarder işadamı petrol gelirlerini hazineye aktarmamakla suçlanarak yaklaşık 2 yıl önce tutuklanmıştı.

17-25 Aralık sürecinin odak isimlerinden Rıza Sarraf'ın iş ortağı olduğu iddia edilen İranlı işadamı Tahran'ı 2 milyar 800 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor.

Zencani'ye yöneltilen suç dolandırıcılık ve kara para aklamanın yanısıra cezası idam olan: "fesat fi'l arz" yani "yeryüzünde fesat çıkarmak"tı. Mahkemenin kararına temyiz yolu açık.

Babek Zencani kimdir?

Henüz 40'larının başında olan Babek Zencani'nin oldukça sıradışı bir yaşam öyküsü var. "Kont" ve "Reis" lakaplarıyla da tanınan Zencani Türkiye'de üniversite eğitimi aldı, bir dönem makam şoförlüğü yaptı, koyun postu satarak başladığı ticaret hayatında basamakları hızla tırmanıp kısa sürede İran'ın en zengin işadamı olarak anılmaya başlandı. Zencani, kozmetikten petrol ticaretine kadar 60'dan fazla şirketin bulunduğu bir faaliyet ağını kontrol ediyor. Türkiye'den Malezya'ya, Dubai'den Çin'e kadar farklı ülkelerde yatırımları var.

13 milyar doları bulduğu tahmin edilen servetini, yaptırım altında olduğu dönemde İran'ın petrolünü dışarıya çıkartarak yaptığı belirtiliyor. Ancak bu faaliyetleri yüzünden ABD ve AB'nin kara listesine girdi. İlişkileri de çok karmaşık. Ülkesinde siyaset, emniyet ve yargıyla yakın bağlantıları var. Dünyanın önde gelen işadamlarıyla çekilmiş fotoğraflarını Facebook sayfasından yayınlıyordu.

Ülkesi kadar Türkiye'de de bilinmesi ve haberlere konu olmasının nedeni ise 17-25 Aralık operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab'la olan ilişkisi. Zarrab'ın arkasındaki gizli el olduğu, Zarrab'ın kendisine "Reisim" diye hitap ettiği öne sürülüyor. Zencani bu iddiaları reddetse de, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin 8 Ağustos 2014 tarihli raporunda, İran ile Türkiye arasındaki altın ticaretini bu iki ismin yürüttüğüne dair bulgular var.

İstanbul Atatürk Havalimanı'na Gana'dan gelen ve taşıdığı 1.5 ton altınla 18 gün bekletilen uçağın arkasındaki isim de o. Zencani bunun yasal bir ticaret olduğunu, uçağın evrak eksikliği nedeniyle bekletildiğini savunuyor.