Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da IŞİD'e yönelik operasyonlar sürüyor. Bugün AFP, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberinde Esad güçlerinin güneyde kritik bir bölgeyi ele geçirdiğini, IŞİD'in Halep'te son kalesi El Bab'ın 'tamamen kuşatma altına alındığını' duyurdu. Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonunda IŞİD'in 'sözde El Bab Valisi' öldürülmüştü. TSK destekli ÖSO da stratejik bir köyü ele geçirmişti.

TSK, 3 Şubat'ta El Bab'daki IŞİD hedeflerine harekât düzenlemiş, 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Hürriyet'te yer alan habere göre, askeri kaynaklar dün, öldürülen teröristler arasında örgütün sözde El Bab Valisi Ebu Valid Ürdüni'nin de yer aldığını duyurdu. Terör örgütünün "sözde Rakka valisi" tarafından Ürdüni'nin yerine atanan teröriste yazılan mektup da ele geçirildi. Mektupta, Ürdüni’nin öldürüldüğü ve örgütte son günlerde ağır kayıplar olduğu ifadeleri yer aldı. ÖSO da El Bab’a 2 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik öneme sahip Bizaa köyünü IŞİD'den aldı. Bizaa köyü, IŞİD'in bölgeden çıkışını engellemek adına önem taşıyor.

AFP: El Bab tamamen kuşatma altında

AFP'nin bugün geçtiği son dakika haberine göre, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad güçlerinin ele geçirdiği kritik bir bölgenin daha IŞİD'in kontrolünden çıkmasının ardından, örgütün Halep'teki son kalesi El Bab'ın "tamamen kuşatma altına alındığını" belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasında, El Bab ile Rakka arasındaki tek ve son ana yolun da rejim güçleri ve beraberindeki milisler tarafından ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "El Bab şu an güneyden rejim; doğu, batı ve kuzeyden de Türk güçleri ve muhaliflerce tamamen kuşatıldı" denildi.

Zayıflatarak ele geçirme

TSK ve ÖSO, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçti. Harekatta, teröristlerin çevreyle ikmal yollarını keserek dirençlerini kırma stratejisi izleniyor. Böylece, IŞİD'le merkezde olabiliğince az çatışmaya girilerek sivillerin zarar görmesinin önlenmesi hedefleniyor.

Halihazırda Bab merkezi kuzey, batı ve doğudan kuşatılıyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ilerlediği derinlik 35,1 kilometreyi buldu. TSK destekli ÖSO güçleri, Bab merkezinin 1 kilometre yakınına kadar sokulmuş durumda. Diğer yönlerden merkeze uzaklıkları ise 2 ila 3 kilometre arasında değişiyor.

TSK'nın bugünkü açıklaması: 13 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı harekatının 167'nci gününde, terör örgütü IŞİD'e ait 256 hedef ateş altına alındı. Gün içindeki çatışmalar ve harekatlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor. Harekatın 167'nci gününde, IŞİD'e ait 256 hedef, Fırtına Obüsü, çok namlulu roketatar ve tank atışlarıyla baskı altına alındı. Aralarında barınma yerleri ve savunma mevzilerinin de bulunduğu hedeflerden bazıları imha edildi.

Bzagah'ta da vuruluyorlar

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 IŞİD hedefine yönelik hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 59 bina, 4 karargah binası ve 2 kontrol noktası imha edildi. Gün içinde icra edilen hava harekatı ve çatışmalarda toplam 13 IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi, 8 örgüt mensubu yaralandı. Harekatta bugüne kadar, 3 bin 704 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

Bzagah'ın önemi ne?

Yerleşim yeri Bzagah da terör örgütü DEAŞ için çok önemli. Terör örgütünün özellikle Rakka'dan takviye için gönderdiği silah, mühimmat ve malzemelenin toplanıp sevk edildiği yer burası. Terör örgütünün öldürülen sözde emirlerinden bazılarının da El Bab'a buradan geçtiği belirtiliyor.