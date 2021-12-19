AFP'de ilaç kıtlığı mercek altında: Türkler, kur krizi içinde ortadan kaybolan ilaçların peşinde

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AFP, Türk Lirası'nın değer kaybıyla birlikte yaşanan ekonomik kriz karşısında ithal ilaçların bulunmasına ilişkin sorunları mercek altına alan bir haber hazırladı. Haber için konuşan eczacılar, diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları bulamamaya başladıklarını belirterek "İlaç kıtlığına doğru gidiyoruz" dedi.

AFP'de Raziye Akkoç imzalı "Türkler, kur krizi içinde ortadan kaybolan ilaçların peşinde" başlıklı haber şu ifadelerle başladı:

"Türkler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen ay kendi duyurduğu, konvansiyonel piyasa teorisine ters düşen "ekonomik bağımsızlık savaşıyla" hızlanan kur çöküşüyle kaygı içinde. Türkiye lideri, enflasyonu benzer durumlardaki ülkelerin yaptığının aksine faizi indirerek düşürmeyi deniyor."

Türk lirasının kasım başından bu yana yüzde 40 lira değer kaybettiği vurgulanan haberde, çok sayıda hastalık için gereken ithal ilaçları bulmanın imkansız hâle geldiği belirtildi.

Haberde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilaç sıkıntısıyla ilgili ilaç üreticilerini Türkiye'ye pahalı ilaç satmakla suçladığı hatırlatılırken çok sayıda eczacının hastalardan endişe dolu mesajlar aldığı, insanların hastalıkları için gerekli olan ilaçlara erişemedikleri belirtildi.

Türkiye Eczacılar Birliği, kasım ayında 645 ilacın bu durumdan etkilendiğini belirtken AFP'ye konuşan eczacı Berna Yücel Mintas, şu an 1000 ilacı bulmanın zor olduğunu söyledi.

Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı "Durum Türk Lirası nedeniyle kötüleşti. Ateşin üzerine benzin dökülmüş gibi düşünün" dedi.

AFP, problemin bir kısmının Türkiye'nin ilaç alım yönteminden kaynaklandığını aktardı. Haber şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı her şubat ayında ilaçlar için hükümetin belirlediği döviz kurundan standart fiyat belirliyor. Bu yıl, döviz kuru bir Euro için 4.57 Lira olarak belirlendi ancak şimdi piyasada 1 Euro alabilmek için 20 Lira gerekiyor."

Ercanlı, bu durumda ilaç üreticilerinin Türkiye'ye ilaç satmayı bırakmaya başladığını söyledi. Eczaneler, hükümetin ilaç fiyatlarını yılda en az üç kere güncellemesi gerektiğini söylüyor.

"Çocukların ateşini düşürmek için gereken ilaçları bulmakta zorluk yaşanıyor"

Haber için konuşan 62 yaşındaki Emin Durmuş, torunu için öksürük şurubu almaya çalıştığını ancak bulamadığını söyledi. Ankara'da özel bir tıp merkezi işleten Erkan Öztürk ise ateş, mide bulantısı için ilaçları bulmakta zorlandığını söyledi. Merkezin baş hekimi de "Çocukların ateşini düşürmek için gereken ilaçları bulmakta zorluk yaşanıyor" dedi.

Eczacı Gökberk Bulmuş ise "Diyabet, hipertansiyon, astım gibi hastalıkların tedavisi için gereken ilaçları bulamamaya başlıyoruz. Bu, bir ilaç kıtlığına doğru gidiyor. Elimizde ne varsa tüm stoğumuz bu" dedi.