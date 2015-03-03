AFP: Başçı ve Babacan en çok güvenilen iki isim

Doların TL karşısında 2.5390 ile tarihi rekorunu kırması yurtdışı basında da yankı buldu. AFP haberinde Merkez Bankası tartışmalarına dikkat çekerken Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı hakkında, ‘Türkiye’de piyasa elitlerinin en güvendiği iki isim’ ifadesini kullandı.

AFP, Babacan ve Başçı'nın istifa söylentilerinin ekonomi gündeminde yer aldığının da altını çizdi. Dolar/TL ise küresel piyasalarda doların 11 yılın zirvesine yükselmesi ve ekonomi yönetimine dair devam eden endişelerle 2.5390'a kadar yükselerek yeni zirvesini test etti. ABD piyasalarının açıklamasıyla birlikte kurdaki kayıpların bir bölümü telafi edilirken enflasyon verilerinin ardından faiz indirimlerinin sınırlı da olsa devam edebileceği beklentisiyle gösterge faiz getirileri geriledi.

11 yılın zirvesi

Bankacılar, ABD merkez bankası'nın faiz artışının yaklaşmasıyla dolarda yaşanan değer kazancına dikkat çekerken iç siyasi gelişmelerin de TL'yi baskılayan bir diğer unsur olduğunu söylediler. Öte yandan TSİ 16:30 itibarıyla ABD piyasalarının açılmasıyla dolardaki yükseliş bir miktar azalırken dolar/TL de tarihi zirvesinden sınırlı geriledi. Dolar, bugün euro karşısında iki para birimi faiz oranları arasındaki farkın ABD Hazine kağıtları lehine gelişmesiyle altı haftanın zirvesini test etti. Bu gelişmenin de desteğiyle doların önemli para birimleri sepeti karşısında değerini gösteren endeks de bugün 11 yılın yeni zirvesine yükseldi. Euro dolar karşısında bugün 1.11545'e kadar geriledi.