Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınında patlama sesleri

Irak’ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de patlama sesleri duyuldu. ABD Büyükelçiliği çevresinde sirenlerin çalmaya başladığı bildirilirken, Irak Ordusu füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Irak ordusundan yapılan açıklamaya göre Bağdat'ta diplomatik misyonların ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye iki adet Katyuşa roketi düştü. Can kaybının olmadığı belirtildi.

ABD Büyükelçiliği çevresinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Irak'taki ABD üslerine saldırı düzenlenmişti

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından dün gece Irak'taki ABD üslerine İran tarafından balistik füzelerle saldırı düzenlenmişti.

Saldırı sonrası kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, ılımlı tondaki açıklamasında "Saldırıda zarar gören Iraklı ve ABD'li yok" demiş, önleyici sistemin zamanında devreye girdiğini belirtmişti.Trump İran'dan gelecek bir saldırıya karşılık vereceklerini, yaptırım uygulayabileceklerini eklemişti.