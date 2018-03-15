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AFP: 24 saat içinde 30 bin sivil Afrin'den ayrıldı

Kentten ayrılan sivillerin Menbiç ve Halep'te gittikleri bildirilmişti

15 Mart 2018 20:50

AFP haber ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Operasyonu'nun yürütüldüğü Afrin'den, 24 saat içine 30 bin sivilin bölgeden ayrıldığını duyurdu.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinde, TSK ve ÖSO'nun operasyonu öncesi son 24 saatte ayrılan sivillerin sayısında artış oldu.

Yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı.

Onlarca aracın Suriye rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.

TSK, 5 köyü daha ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 5 köyün kontorlünü daha ele geçirmişti. 

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Naz köyü, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Korzlu ve Çakur köyleri, kuzeybatıda Racu beldesine bağlı Zerkanlı ve Balal köylerini kontrol altına almıştı.

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