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Spor

Afjet Afyonspor'da Gülpınar ile yollar ayrıldı

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, (DHA) -  Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik sorumlu olarak görev yapan Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı

13 Kasım 2018 20:25

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, (DHA) - 

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik sorumlu olarak görev yapan Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı.
Spor Toto 1\'inci Lig\'de mücadele eden Afjet Afyonspor\'da geçen sezon TFF 2\'nci Lig\'in 25\'inci haftasında teknik sorumlu olarak göreve getirilen Serhat Gülpınar\'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Geçen sezon görev yaptığı 10 lig maçı ve 5 Play-Off maçının ardından sezonu şampiyon kapatan Serhat Gülpınar, bu sezon 10 lig maçı ve 1 kupa mücadelesinde takımının başında yer aldı. Bu karşılaşmalarda Afjet Afyonspor 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Özellikle ligin 9\'uncu haftasındaki Denizlispor ve sonraki hafta kendi evinde oynadığı Gazişehir Gaziantepspor karşılaşmalarında 3 farklı mağlubiyetler alan Afyonspor\'da Serhat Gülpınar\'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

(FOTOĞRAFLI)

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