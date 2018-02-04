AFJET Afyonspor-Sivas Belediyespor: 4-0

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

STAT: Afyonkarahisar Zafer

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Mehmet Kağan Çalışır (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xx)- Türker Toptaş (xx)(Dk.87 Uğur Karakoç), Bayram Çetin (xx), Yasin Yener (xx), Samet Cantürk (xx), Nazmi Candoğan (xx), Ali Kılıç (xx), Tugay Adamcıl (xxx)(Dk.72 Erdi Zengin xx), İsmet Benli (xx), Ersel Aslıyüksek (xxxx)(Dk.58. Aykut Uluç xx), Oltan Karakullukçu (xxxxx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx)- Nuri Melih Mursal (xx), Uğur Bulut (xx), Feyyaz Belen (x), Samet Katanalp (xx), Sinan Akaydin (xx)(Dk.58 Eren Görür xx), Ozan Kılıçoğlu (xx)(Dk.77 Hakan Yağmurkaya xx), Ahmet Arı (xx), Hüseyin Bak (xx), Tunay Acar (xx), Seyit Ahmet Han (xx)(Dk.47 Niyazi Batuhan Salman xx)

GOLLER: Dk. 9, Dk. 52, Dk. 90 Oltan Karakullukçu, Dk. 34 Ersel Aslıyüksek (AFJET Afyonspor)

SARI KARTLAR: Ersel Aslıyürük, Aykut Uluç (AFJET Afyonspor), Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden AFJET Afyonspor sahasında Sivas Belediyespor\'u 4-0 mağlup etti. Sahaya \'Kalbimizle, duamızla Mehmeçiğimizin yanındayız\' pankartıyla çıkan futbolcuları taraftarlar ayakta alkışlayarak destek verdi. Taraftarlar ise \'Bekleyin bizi cennetin turnikelerinde\' pankartıyla şehitleri unutmadı.

9\'uncu dakikada Tugay Adamcıl\'ın gönderdiği topu Oltan Karakullukçu rövaşata vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

34\'üncü dakikada Tugay Adamcıl\'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ersel Aslıyüksek sert vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 AFJET Afyonspor\'un üstünlüğüyle sona erdi.

52\'nci dakikada rakip kale önünde topla buluşan Yasin Yener\'in verdiği pasını iyi değerlendiren Oltan Karakullukçu, kendisinin ikinci, takımının üçüncü gölünü attı: 3-0.

55\'inci dakikada nadir atak imkanı yakalayan Sivas Belediyespor\'dan Sinan Akaydın\'ın cılız vuruşunda top auta gitti.

61\'inci dakikada ceza alanı yayında serbest vuruşu kullanan Eren Görür\'ün şutu takım arkadaşına çarparak auta çıktı.

67\'nci dakikada Aykut Uluç\'un pasını iyi değerlendiremeyen Yasin Yener topu kale üstünden auta attı.

90\'ıncı dakikada Samet Cantürk\'ün pasını iyi değerlendiren Oltan Karakullukçu kendisinin üçüncü takımının dördüncü gölünü attı: 4-0.

Karşılaşma AFJET Afyonspor\'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

FOTOĞRAFLI