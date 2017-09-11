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Spor

Afjet Afyonspor-Mersin İdmanyurdu: 3-1

Sait KARADUMAN / AFYONKARAHİSAR, (DHA) STAT: Kocatepe HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Aykut Onar (xx), Sefa Özcan (xx) AFJET AFYONSPOR: Murat (xx)- Ömer (xxx), Bayram (xxx), Yasin (xxx)(Dk

11 Eylül 2017 00:19

Sait KARADUMAN / AFYONKARAHİSAR, (DHA)
STAT: Kocatepe
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Aykut Onar (xx), Sefa Özcan (xx)
AFJET AFYONSPOR: Murat (xx)- Ömer (xxx), Bayram (xxx), Yasin (xxx)(Dk.71 Erdi xx), Serdar (xxx), Nazmi (xxx), Ali (xx), Turgay (xxxx)(Dk.65 Uğur xx), İsmet (xxx), Oltan (xxxx)(Dk.82 Abdülkadir), Murathan (xxx)
MERSİN İDMANYURDU: Hasan (xx)- Mesut (xx)(Dk.42 Oğulcan xx), Kudbettin (xx), Emrah (xxx), Mahmut (xx), Bekir Can (xx)(Dk.71 Oğulcan (xx), Mert (xx), Emre Güney (xx), Nurullah (xx), Gökhan (xx), Yiğit Can (xx)(Dk.53 Batuhan xx)
GOLLER: Dk.9, 46 Oltan, Dk.42 Turgay (Afjet Afyonspor), Dk. 45+1 Emrah (Mersin İdman Yurdu)
SARI KARTLAR: Bayram, Ali (Afjet Afyonspor), Mahmut (Mersin İdmanyurdu)
İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Afjet Afyonspor, Mersin İdmanyurdu\'nu 3-1 mağlup etti.
9’uncu dakikada Yasin\'in soldan kale alanı ortasına gönderdiği topu iyi takip eden Oltan topu filelere gönderdi: 1-0.
42’nci dakikada Murathan, Yasin ve İsmet paslaşmasında İsmet\'in gönderdiği topu Turgay ağlarla buluşturdu: 2-0.
45+1’inci dakikada yaklaşık 25 metreden Emrah\'ın şutunda kaleçi Murat topu elinin arasından kaçırdı: 2-1.
İlk yarı 2-1 Afjet Afyonspor\'un galibiyetiyle sona erdi.
46’ncı dakikada Ömer\'in kaptığı topu önünde bulan Oltan sol ayağıyla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
55’inci dakika Murathan\'ın soldan ön tarafa sert ortasına ayağının içiyle dokunan Oltan\'ın vuruşunda direğe  çarparak auta çıktı.
63’üncü dakikada sağ taraftan Turgay\'ın seri çalımlarla içeri girdiği anda boş pozisyonda topu çıkardığı Oltan\'ın vuruşunda direğe çarparak oyun alanına döndü.
Karşılaşma 3-1 Afjet Afyonspor\'un galibiyetiyle sona erdi.

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