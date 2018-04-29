Afjet Afyonspor-Keçiörengücü: 2-0

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -

STAT: Zafer Stadyumu

HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Bilal Gölen (xxx), Murat Şener (xxx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir (xxx)- Türker (xxx), Bayram (xxx), Yasin (xxx), Timuçin (xxx)(Dk.65 Erdi xx), Nazmi (xxx), Ali (xxx), İsmet (xxx), Aykut (xxxx)(Dk.78 Tugay xx), Ersel (xxx), Oltan (xxxx)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup (xxx)- Ayhan (xx), Abdurrahman (xx), İlyas Kubilay (xx)(Dk.80 Ahmet), Burak (xxx)(Dk.63 Okan Baydemir xx), Okan (xxx), Uğur (xx), Şahin (xxx)(Dk.83 Umut), Tarık (xxx), Sinan (xxx), Hüseyin (xxx)

GOLLER: Dk.54 Aykut, Dk.87 Oltan (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Bayram, Yasin, Nazmi (Afjet Afyonspor), Uğur, Ayhan, Abdurrahman, Şahin (Keçiörengücü)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Afjet Afyonspor, kendi saha ve seyircisi önünde Ankara temsilcisi Keçiörengücü\'nü 2-0 mağlup etti.

11\'inci dakikada sağ kanattan atağa kalkan Afjet Afyonsporlu İsmet\'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top auta gitti.

19\'uncu dakika serbest vuruş kullanan Keçiöerengücülü Sinan\'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topu Afjet Afyonspor kalecisi Bekir uzaklaştırdı.

24\'üncü dakikada Afjet Afyonspor, Yasin ile serbest vuruş kullandı. Yasin\'in ceza yayı içerisine gönderdiği topa kafayla vuran Oltan auta attı.

28\'inci dakikada Afjet Afyonsporlu Türker\'in sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Yasin\'in kafayla vuruşunda top auta gitti.

54\'üncü dakikada Afjet Afyonspor, Yasin ile korner atışı kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine gönderdiği topu Aykut düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0.

68\'inci dakika Keçiörengücü\'nden Şahin\'in ceza sahası içerisine gönderdiği topa düzgün vuran Okan\'ın şutunu kaleci Bekir kornere attı.

87\'nci dakikada Afjet Afyonspor, Ersel ile kontra atak yakaladı. Yarı sahadan aldığı topu ceza sahası içerisine kadar götüren Ersel, Oltan\'a pas verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

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