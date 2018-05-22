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Spor

Afjet Afyonspor, ilk maçta yenildiği rakibini deplasmanda mağlup etti ve finale yükseldi

Bir mucize gerçekleşmezse finaldeki rakip Sakaryaspor

22 Mayıs 2018 21:02

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Afjet Afyonspor, kendi sahasında 1-0 yenildiği Keçiörengücü'nü deplasmanda 4-2 yenerek finale yükseldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yasin Yener biri penaltıdan olmak üzere 3 gole imza atarak konuk ekibi sırtladı. Afjet Afyonspor'un diğer golü Ersel'den geldi. Ebv sahibi ekibin sayılarını Umut Pusat ve Erdi Dikmen attı.

Rakip Sakaryaspor

TFF 2. Lig play-off yarı finalinde eşleşen diğer 2 takım olan Gümüşhane ve Sakaryaspor arasında oynanan ilk maçı Sakaryaspor deplasmanda 4-,1ikinci maçı ise kendi sahasında 2-1 kazandı.

Böylece Spor Toto 1. Lig'e yükselme yolunda final oynayacak iki takım Afjet Afyonspor ve Sakaryaspor oldu.

 

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