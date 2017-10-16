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Spor

Afjet Afyonspor-Eyüpspor: 2-2

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) STAT: Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (x), Emre Doğu (x), Şeyhmus Baysal (x) AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xx)- Türker Toptaş (xx), Bayram Çetin (xx), Yasin Yener (xxx) (Dk

16 Ekim 2017 00:42

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
STAT: Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı
HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (x), Emre Doğu (x), Şeyhmus Baysal (x)
AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xx)- Türker Toptaş (xx), Bayram Çetin (xx), Yasin Yener (xxx) (Dk.86 Tuğay Adamcıl x), Nazmi Candoğan (xx), Ali Kılıç (xx), İsmet Benli (xx), Aykut Uluç (xxx), Oltan Karakullukçu (xxx), Murathan Buruş (xx) (Dk.58 Uğur Durmuş xx), Erdi Zengin (xx)(Dk.70 Samet Cantürk xx)
EYÜPSPOR: Mahmut Demirgan (x) (Dk.46 Ömer Faruk Ay xx)- Gencay Erten (x), Doğukan Bat (x) (Dk.46 Erkan Yetişmiş x), Mehmet Tosun (xx), Erhan Aydın (xx) (Dk.81 Yüksel Kayaalp x), Bilal Gülden (x), Vahit Yaşar (xx), Emrah Metoğlu (xxx), Murat Akçay (xx), Serkan Baloğlu (xx), Kübilay Akyüz (xx)
GOLLER: Dk.15 Oltan Karakullukçu, Dk.41 Yasin Yener (Afjet Afyonspor), Dk.48, Dk.90+3 Emrah Metoğlu (Eyüpspor)
SARI KART: Murathan Buruş, Yasin Yener, Bayram Çetin (Afjet Afyonspor), Bilal Gülden (Eyüpspor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Afjet Afyonspor, Eyüpspor ile 2-2 beraber kaldı.
15’inci dakikada Türker’in yaptığı ortaya şık bir kafa vuruşu yapan Oltan Karakullukçu, Afjet Afyonspor’u öne geçiren golü attı: 1-0.
41’inci dakikada Aykut’un pasında topla buluşan Yasin’in kaleci Mahmut’un üzerinden aşırttığı top ağlarla buluştu: 2-0.
İlk yarı Afjet Afyonspor\'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
48’inci dakikada ani gelişen Eyüpspor atağında Emrah Metoğlu’nun sert şutunda kaleci Bekir’in müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu: 2-1.
90+3’üncü dakikada gelişen Eyüpspor atağında Emrah Metoğlu topu Afyonspor ağlarına gönderdi: 2-2
Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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