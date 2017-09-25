AFJET Afyonspor - Tuzlaspor: 3-0

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
STAT: Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı
HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Barış Çardaklı (xx), Emin Barlas (xx)
AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xxx)- Türker Toptaş (xx), Bayram Çetin (xxx), Yasin Yener (xxx), Nazmi Candoğan (xx), Ali Kılıç (xx), Emre Pehlivan (xx)(Dk.59 Uğur Durmuş xxx), İsmet Benli (xxx), Aykut Uluç (xxx)(Dk.67 Tugay Adamcıl xx), Oltan Karakullukçu (xxx), Murathan Buruş (xxx)(Dk.80 Samet Cantürk xx)
TUZLASPOR: Yavuz Özkan (x)- Ferhat Çoban (x), Bülent Uzun (xx), Gökcan Kaya (x), Sadık Baş (xx), Hüseyin Atalay (x), Bertuğ Bayar (x)(Dk.69 Hacı Mustafa Karabulut xx), Tevfik Köse (xx)(Dk.46 Hakan Gökçek xx), Serhat Akyüz (x), Lider Koç (xx), Berat Ali Genç (xx)
GOLLER: Dk.31 Murathan Buruş, Dk.88 Oltan Karakullukçu (penaltı), Dk.90+4 Uğur Durmuş (AFJET Afyonspor)
SARI KARTLAR: Emre Pehlivan, Nazmi Candoğan, (AFJET Afyonspor), Gökcan Kaya, Hüseyin Atalay, Serhat Akyüz (Tuzlaspor)
KIRMIZI KART: Dk.81 Gökcan Kaya (Tuzlaspor)
Spor Toto 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden AFJET Afyonspor, Tuzlaspor\'u 3-0 mağlup etti.
22’nci dakikada Tuzlaspor tehlikeli geldi. Gökcan’ın ceza sahasını taşıdığı topu Tevfik’e gönderdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşu kaleci Bekir tokatlayarak çıkardı.
28’nci dakikada AFJET Afyonspor’da Yasin’in pasında topla buluşan Nazmi Candoğan’ın yaklaşık 30 metreden vurduğu sert şut direğin hemen yanı başından auta gitti.
31’inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Murathan Buruş yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
53’üncü dakikada ceza sahası içerisinde yerde kalan Murathan Buruş’un pozisyonunda penaltı kararı çıkmadı.
88’inci dakikada Yasin, Tuzlasporlu Ferhat’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Oltan Karakullukçu kaleciyi topu ağlara gönderdi: 2-0
90+4’de şık çalımlarla Tuzlaspor ceza sahasına giren Uğur Durmuş kalecinin kapattığı köşeden topu ağlarla buluşturdu: 3-0.
Karşılaşma AFJET Afyonspor’un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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