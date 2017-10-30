Afjet Afyonspor - Sarıyer: 2-1

Sait KARADUMAN / AFYONKARAHİSAR, (DHA)

STAT: Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı

HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Uğur Önay (xx), Ömer Lütfi Aydın (xx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xx)- Türker Toptaş (xx), Bayram Çetin (xx), Yasin Yener (xx) Samet Cantürk (xxx), Nazmi Candoğan (xx)(Dk. 52 Emre Pehlivan xx), Ali Kılıç (xx)(Dk. 46 Erdi Zengin xx), İsmet Benli (xx), Aykut Uluç (xx)(Dk. 74 Serdar Cansu x), Oltan Karakullukçu (xxx), Murathan Buruş (xxx)

SARIYER: Serdar Kulbilge (xx)- Yaser Yıldız (x), Erkut Tekinsoy (x)(Dk. 63 Emrah Uzun x), Ali Zorlu (xx), Kemal Tokak (x), Hüsnü Başkurt (xx), Fırat Sezer (x), Alim Harlak (xxx)(Dk. 69 Günay Şakar x), Kıvanç Karakaş (x), Fatih Kara (x), Bertul Kocabaş (x)(Dk. 63 Kerem Çalışkan x)

GOLLER: Dk. 6 Murathan Buruş, Dk. 32 Samet Cantürk (Afjet Afyonspor) - Dk. 52 Alim Harlak (Sarıyer)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 65 Fırat Sezer, Dk. 68 Ali Zorlu (Sarıyer)

SARI KARTLAR: Ali Kılıç, Bayram Çetin, Erdi Zengin (Afjet Afyonspor) - Yaser Yıldız, Alim Harlak (Sarıyer)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Afjet Afyonspor evine ağırladığı Sarıyer\'i 2-1 mağlup etti.

6’ncı dakikada Afjet Afyonspor atağında sol taraftan defansın arkasına sarkan Murathan Buruş, kaleci Serdar ile karşı karşıya kaldı. Buruş, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

32’nci dakikada Afjet Afyonspor\'un kazandığı kornerde Yasin’in arka direğe gönderdiği topu Samet ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Afjet Afyonspor\'un üstünlüğüyle sona erdi.

52’nci dakikada Sarıyer\'in kazandığı serbest vuruşta Bertul topun başına geçti. Bu oyuncunun ön direğe gönderdiği ortada Alim Harlak, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

65’inci dakikada Afjet Afyonspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Murat’a müdahale eden Sarıyer\'den Fırat Sezer hakem tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

68’inci dakikada Sariyer’den Ali Zorlu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşma Afjet Afyonspor\'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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