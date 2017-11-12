Afjet Afyonspor - Sancaktepe Belediyespor: 2-1

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -

STAT: Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Osman Kozan (xx), Ercan Ayadın (xx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xx)- Türker Toptaş (xx), Bayram Çetin (xx), Yasin Yener (xx) Samet Cantürk (x)(Dk.72 Erdi Zengin xx), Nazmi Candoğan (xx), Ali Kılıç (xx), İsmet Benli (xx), Aykut Uluç (xx)(Dk.58 Tugay Adamcıl xx), Oltan Karakullukçu (xxx), Murathan Buruş (xx)(Dk.77 Abdulkadir Kuzey xxx)

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Mehmet Doğan (x)- Süleyman Olgun (xx), Yener Demirci (xx)(Dk.46 Alaattin Hamza Ok xx), İlker Avşar (x), Melik Derin (xxx)(Dk.89 Gökan Lekesiz), Umut Koçin (xx)(Dk.57 Serhat Zübeyr Koruk xx), Selim Kayacı (x), Recep Burak Yılmaz (xx), Bahadır Erol (x), Erbay Eker (xx), Bamet Akaydın (xx)

GOLLER: Dk.9 Bayram Çetin, Dk.79 Abdulkadir Kuzey (Afjet Afyonspor), Dk.31 Yener Demirci (Sancaktepe Belediyespor)

SARI KARTLAR: İsmet Benli, Samet Cantürk, Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor), Selim Kalaycı, Bahadır Erol (Sancaktepe Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Afjet Afyonspor kendi evine ağırladığı, Sancaktepe Belediyespor\'u 2-1 mağlup etti.

9\'uncu dakikada Afjet Afyonspor\'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Yasin\'in yaptığı ortada kafayı vuran Bayram Çetin takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

31\'inci dakikada ceza alanı içerisinde boşta kalan Yener Demirci\'nin yerden gönderdiği sert şut ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

79\'uncu dakikada 2 dakika önce oyuna giren Abdulkadir Kuzey, Erdi Zengin\'in pasıyla ceza sahasında buluştuğu topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılıklı atakların ortaya konduğu karşılaşma Afjet Afyonspor\'un 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

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