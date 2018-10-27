Afjet Afyonspor - Gazişehir Gaziantepspor: 1-4

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -

STAT: Zafer

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Bilal Gölen (xx), Anıl Usta (xx)

AFJET AFYONSPOR: Oleksndra Rybka (xx) - Türker Toptaş (xxx), Renato Arapi (xx), Bayram Çetin (xx), Yasin Yener (xx), Mehmet Sedef (xx), Onur Ramazan Toprak (xx) (Dk. 43 Abdülkadir Kuzey xx), Nazmi Candoğan (xx), Taşkın İlter (xx)(Dk. 89 Aykut Uluç ), Ersel Aslıyüksek (xx), Mendy (xx)(Dk. 74 Sinan Özkan x)

GAZİŞEHİR GAZİANTEPSPOR: Günay Güvenç (xxx) - Ahmet Kesim (xxx), Yalçın Kılıç (xxx), Jefferson Junior (xx) (Dk. 61 Kubilay Aktaş x), Romano Poepon (xx)(Dk. 65 Seifedin Chabbi x), Kossi Segbefia (xxx), Oğulcan Çağlayan (xxx), Gökhan Alsan (xx)(Dk. 80 Okan Derici x), Mehmet Erdem Uğurlu (xxx), Rıdvan Şimşek(xxx), Del Valle Rodriguez (xxxx)

SARI KARTLAR: Taşkın, Ersel (Afjet Afyonspor) - Mehmet Erdem Uğurlu, Segbefia (Gazişehir Gaziantep)

GOL: Dk. 49 Abdülkadir (Afjet Afyonspor), Dk. 21 Rodriguez, Dk. 39 Gökhan Alsan, Dk. 83 Seifedin Chabbi, Dk. 90 Oğulcan Çağlayan(Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 10\'uncu haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Gazişehir Gaziantepspor\'a 4-1 mağlup oldu. Maç boyunca Afjet Afyonspor taraftarları teknik direktör Serhat Gülpınar\'ı istifaya davet etti.

4\'üncü dakikada Onur Ramazan Toprak\'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Ersel Aslıyüksek, pozisyondan yararlanamadı.

7\'nci dakikada Afjet Afyonspor\'da hücuma çıkarken yapılan hata ile topu önünde bulan Rodriguez, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan faydalanamadı.

21\'inci dakikada rakibinin orta sahada pas yaptığı esnada topu kazanan Gökhan Alsan,ceza sahası içerisine hareketlenen arkadaşı Rodriguez\'i gördü. Topla buluşan Rodriguez, kaleci Rybka\'yu geçerek meşin yuvarlağı topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

39\'uncu dakikada Onur Ramazan Toprak orta sahada kaybettiği topu kapan Rıdvan Şimşek, sağ kanattan ilerleyen arkadaşı Oğulcan Çağlayan\'a verdi. Oğulcan\'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Gökhan Alsan, takımın 2\'nci golünü kaydetti: 0-2

49\'uncu dakikada Türker Toptaş\'ın ortasında Abdülkadir Kuzey\'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

58\'inci dakikada ataklarını artıran Afjet Afyonspor\'da sağ kanattan Ersel Aslıyüksek\'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu Yasin auta attı.

83\'üncü dakika Okan Derici\'nin kullandığı kornerde Chabbi\'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

90\'ıncı dakikada hızlı gelişen Gazişehir Gaziantep atağında rakiplerinden sıyrılan Oğulcan Çağlayan kaleci Rybka\'nın üzerinden meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 1-4.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gazişehir Gaziantep deplasmanda Afjet Afyonspor\'u 4-1 mağlup etti.

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