Afjet Afyonspor - Etimesgut Belediyespor: 2-2

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

STAT: Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Sefa Özcan (xx), Sinen Bilen (xx)

AFJET AFYONSPOR: Murat (xxx)- Türker (xxx), Bayram (xxx), Yasin (xxxx), Samet (xxx)(Dk.61 Timuçin xx), Nazmi (xxx), Ali (xxx), Tugay (xxx)(Dk.61 Abdulkadir xx), İsmet (xxx), Ersel (xxxx)(Dk.74 Emre xx), Oltan (xxxx)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Hasan (xx)- Sabri (xx), Berat (xxx), Eser (xx), Yaşar (xxx)(Dk.77 Mehmet Fuat xx), Mikail (xx), Fatih (xxx), Ahmet (xx)(Dk.63 Muhammet Emre xx), Alaettin(xx), Caner (xx), Mehmet (xx) (DK: 84 Emrah x)

GOLLER: Dk.33 (penaltı), Dk.37 Oltan (Afjet Afyonspor), Dk.3 Ahmet, Dk.53 Yaşar (Etimesgut Belediyespor)

SARI KARTLAR: Eser, Ahmet (Etimesgut Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Afjet Afyonspor, evinde Etimesgut Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. İki takım oyuncuları sahaya Engelliler Haftası dolayısıyla \'Elimi tutsan engelimi unutsan\' pankartıyla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3\'üncü dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kazanan Etimesgut Belediyespor\'da Eser\'in ceza sahasına gönderdiği topu Ahmet kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

32\'nci dakikada Afjet Afyonspor sağ kanattan Ersel ile atak geliştirdi. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Yasin\'in düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

33\'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Oltan topu ağlara gönderdi: 1-1.

37\'nci dakikada Afjet Afyonspor\'da Ersel\'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Oltan takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-1.

Maçın ilk yarısı Afjet Afyonspor\'un 2-1\'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

53\'üncü dakikada Etimesgut Belediyesporlu Aleattin\'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde kafa vuran Yaşar skoru 2-2\'ye taşıdı.

55\'inci dakikada rakip kale önünde Afjet Afyonsporlu Yasin\'in vuruşunda top auta gitti.

65\'inci dakikada Afjet Afyonspor\'da Ali\'nin ara pasında ceza yayın içerisinde topla buluşan Oltan topu Abdulkadir\'e çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşma 2-2 tamamlandı.

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