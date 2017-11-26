Afjet Afyonspor - Bucaspor: 1-0

Sait KARADUMAN / AFYONKARAHİSAR, (DHA)

STAT: Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı

HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Aykut Küçük (xx), Cengizhan Öztürk (xx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xx)- Türker Toptaş (xx), Bayram Çetin (xx), Yasin Yener (xxx)(Dk. 70 Samet Cantürk xx), Nazmi Candoğan (x), Ali Kılıç (x), Emre Pehlivan (xx)(Dk. 57 Murathan Buruş xx) , Tuğay Adamcıl (xx)(Dk. 80 Uğur Durmuş xx), İsmet Benli (xx), Oltan Karakullukçu (xx), Erdi Zengin (xx)

BUCASPOR: Hüseyin Koç (x)- Veli Kızılkaya (x), Emre Toraman (xx), İbrahim Şirin (x), Emin Aladağ (xx)(Dk. 66 Onur Alkan x), İlyas Çakmak (xx), Kerem Atakan Kesgin (xx)(Dk. 78 Deniz Pero x), Burak Aydın (xx)(Dk. 58 Abdullah Balıkuv x), Uğurcan Yazgılı (xx), Sancar Yıldırım (xx), Saruhan Fındıkcı (xx)

GOL: Dk. 8 Bayram Çetin (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Erdi Zengin, Türker Toptaş, Samet Cantürk (Afjet Afyonspor) - Sancar Yıldırım, Emre Toraman, Veli Kızılkaya, Burak Aydın, Saruhan Fındıkçı, İlyas Çakmak (Bucaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 13\'üncü hafta maçında Afjet Afyonspor, sahasında karşılaştığı Bucaspor\'u 1-0 mağlup etti.

3\'üncü dakikada maçın ilk şutu Afjet Afyonspor\'dan geldi. Ceza alanı yayında topla buluşan Erdi Zengin\'in şutu farklı şekilde üstten auta gitti.

8\'inci dakikada Erdi\'nin ceza alanı içerisine yaptığı yerden ortada boşta kalan topu Bayram Çetin yaptığı düzgün vuruşla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.

11\'inci dakikada Erdi Zengin\'in ceza alanı dışından çektiği ve direkt kaleye giden topu kaleci Hüseyin tek hamlede kontrol etti.

33\'üncü dakikada Bucaspor\'un, Afjet Afyonspor\'un ceza alanı sağ çaprazında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Saruhan Fındıkçı\'nın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Bekir Demircan çift yumruk ile uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Afjet Afyonspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47\'nci dakikada Burak Aydın\'ın faulden kazanılan serbest vuruşta, doğrudan kaleye gönderdiği top farklı şekilde yandan auta çıktı

60\'ıncı dakikada Tuğay\'ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Yasin Yener\'in sert şutu az farkla yandan auta gitti.

68\'inci dakikada ceza alanı sol yayından topla içeri giren Murathan Buruş\'un sert şutu direğin hemen üstünden auta gitti.

82\'nci dakikada Nazmi Candoğan kazandığı topla ceza alanı yayı girişinde yerden çektiği sert şut kale direğini yalayarak auta gitti.

84\'üncü dakikada Nazmi Candoğan\'ın pasıyla rakip oyuncuları hızla geçen Oltan Karakullukçu\'nun şutu kaleci Hüseyin Koç\'ta kaldı.

Karşımaşma Afjet Afyonspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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