Afiş ve pankart asmak suç olmaktan çıkıyor

YÖK, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ni değiştiriyor. Afiş ve pankart asmak, bildiri dağıtmak suç olmaktan çıkıyor. Eyleme katılmak ve okul yönetimini eleştirmek okuldan atılma nedeni olmayacak.

Yükseköğretim Kurulu ( YÖK ), öğrencilere üniversite yönetimlerini eleştirme ve eyleme katılma yüzünden verilen okuldan uzaklaştırma cezalarını kaldırıyor. Can Güleryüzlü'nün Radikal'de yer alan haberine göre, afiş ve pankart asmak, bildiri dağıtmak suç değil. YÖK , son rötuşlarını yapma aşamasına getirdiği Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ni gelecek hafta Resmi Gazete’de yayımlamayı planlıyor. Yönetmeliğin yayımlandığı gün YÖK yeni düzenlemeleri geçmişle kıyaslayarak kamuoyuyla paylaşacak. Yeni düzenlemeler özetle şöyle:

Uyarma ve kınama: Uyarma cezasını öngören ‘Öğrencilik sıfatına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak’ ile kınama cezasını öngören ‘Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak’ gibi kişinin bakış açısına göre değişebilen, bu yönüyle de soyut nitelikteki ifadeler yönetmelikten çıkartıldı. Yine uyarma cezasını gerektiren ‘Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri işgal etmek’ de yönetmelikte suç sayılmayacak.

Eski yönetmelikte ‘kınama’ cezasının karşılığı olan suçların çoğu ‘uyarı’ya dönüştürülürken, uzaklaştırma cezasını öngören suçlamalar ‘kınama’ya kaydırıldı.

Çıkarma.: 12 Eylül dönemi atmosferinde hazırlanan mevcut yönetmelik, öğrenci ile siyaset ilişkisini bıçak gibi kesmeyi, bu kapsamda da üniversiteden atılmaya kadar giden cezalandırmayı öngörürken, yeni yönetmelikte üniversitede siyasi parti propagandası suç olmayacak. Aynı şekilde pankart, afiş asma, bildiri dağıtma gibi eylemler de üniversiteden çıkarma nedeni olmaktan çıkarken, binalar ya da bloklar arasında ‘ipli pankart asma’ cezai bir yaptırıma tabi olacak.

Ağır suçlar: ‘Irza geçme’, ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak’, ‘kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adına faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak’ gibi suçlamalar okuldan atılmaya yol açacak. Ancak üniversiteden çıkartılacak öğrenci yeniden sınava girerek yükseköğrenimine devam edebilecek.

Adli soruşturmaya uğrayan öğrenciler yargılamaları sona erene kadar üniversitelerinin öğrencisi olarak kalabilecek. Rektörler mevcut durumda adli soruşturmayla beraber idari soruşturma açıyor ve hızla bu soruşturmasını sonuçlandırarak öğrencilere ceza kesiyordu. Bu cezalar ya okuldan uzaklaştırma ya da yükseköğretim kurumundan çıkarma şeklinde oluyordu.

Öğretim üyesine müjde

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) 2012 yılı ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanması dolayısıyla YÖK ’te soruları yanıtlayan YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, Maliye Bakanlığı ile görüşmelerinde öğretim üyesi özlük haklarının iyileştirilmesi konusunun da ele alındığını söyledi. Çetinsaya, “Zannederim öğretim üyesi arkadaşlara bu sonbaharda güzel bir müjde vereceğiz” dedi. Çetinsaya, harçlar konusunun, asıl olarak Maliye Bakanlığı’nca yürütüldüğünü belirterek, “O bakımdan konunun ayrıntılarına vakıf değilim” dedi. Üniversiteye giriş sınavında barajın düşürülmeyeceğini yineleyen Çetinsaya, ancak önümüzdeki yıl için tartışılabileceğini söyledi.